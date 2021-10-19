Дубль Месси помог ПСЖ обыграть РБ Лейпциг

Парижане добыли волевую победу в сложном матче.

Пари Сен-Жермен в рамках поединка третьего тура группового этапа Лиги чемпионов принимал на своем поле РБ Лейпциг.

Парижане открыли счет в дебюте встречи благодаря голу Мбаппе, но затем "быки" перевернули игру усилиями Силвы и Мукиеле.

Тем не менее, Лионель Месси в короткий промежуток времени отметился двумя забитыми голами и принес победу своей команде.

ПСЖ — РБ Лейпциг 3:2

Голы: Мбаппе, 9, Месси, 67, 74 — Силва, 28, Мукиеле, 57

ПСЖ: Навас — Хакими, Маркиньос, Кимпембе, Мендеш — Эррера (Вейналдум, 61), Гуйе (Перейра, 61), Верратти — Дракслер (Керер, 90), Месси, Мбаппе.

РБ Лейпциг: Гулачи — Мукиеле, Орбан, Клостерманн (Гвардиол, 70), Симакан (Поульсен, 83), Анхелиньо (Хенрихс, 83) — Лаймер, Адамс, Айдара (Мориба, 62), Нкунку — Силва (Форсберг, 83).

Предупреждения: Гуйе, Хакими — Орбан, Симакан, Адамс

На 90+4 Мбаппе не реализовал пенальти.