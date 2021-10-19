Месси оформил первый дубль за ПСЖ

Аргентинский форвард забил уже три мяча в Лиге чемпионов в составе "парижан".

В настоящее время проходит поединок третьего тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором ПСЖ обыгрывает Лейпциг со счетом 3:2.

В составе парижской команды оформленным дублем отметился аргентинский нападающий Лионель Месси. Вначале Месси забил с игры на 67-й минуте поединка, а спустя семь минут он реализовал пенальти.

Для 34-летнего аргентинца это дебютный дубль в составе ПСЖ, в который он перебрался минувшим летом. При этом Месси провел три матча во французской Лиге 1, но ни разу не забивал, а в еврокубках это уже его третий мяч в нынешнем сезоне.

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