Брюгге
1
Манчестер Сити
5
19 октября
19:45
Бешикташ
1
Спортинг Лиссабон
4
19 октября
19:45
ПСЖ
3
РБ Лейпциг
2
19 октября
22:00
Порту
1
Милан
0
19 октября
22:00
Атлетико
2
Ливерпуль
3
19 октября
22:00
Аякс
4
Боруссия Дортмунд
0
19 октября
22:00
Шахтер
0
Реал Мадрид
5
19 октября
22:00
Интер
3
Шериф
1
19 октября
22:00
Барселона
-
Динамо Киев
-
20 октября
19:45
РБ Зальцбург
-
Вольфсбург
-
20 октября
19:45
Бенфика
-
Бавария
-
20 октября
22:00
Манчестер Юнайтед
-
Аталанта
-
20 октября
22:00
Янг Бойз
-
Вильярреал
-
20 октября
22:00
Лилль
-
Севилья
-
20 октября
22:00
Зенит
-
Ювентус
-
20 октября
22:00
Челси
-
Мальме
-
20 октября
22:00
Вольфсбург
-
РБ Зальцбург
-
02 ноября
19:45
Мальме
-
Челси
-
02 ноября
19:45
Динамо Киев
-
Барселона
-
02 ноября
22:00
Бавария
-
Бенфика
-
02 ноября
22:00
Вильярреал
-
Янг Бойз
-
02 ноября
22:00
Аталанта
-
Манчестер Юнайтед
-
02 ноября
22:00
Севилья
-
Лилль
-
02 ноября
22:00
Ювентус
-
Зенит
-
02 ноября
22:00
Милан
-
Порту
-
03 ноября
19:45
Реал Мадрид
-
Шахтер
-
03 ноября
19:45
Манчестер Сити
-
Брюгге
-
03 ноября
22:00
РБ Лейпциг
-
ПСЖ
-
03 ноября
22:00
Ливерпуль
-
Атлетико
-
03 ноября
22:00
Спортинг Лиссабон
-
Бешикташ
-
03 ноября
22:00
Боруссия Дортмунд
-
Аякс
-
03 ноября
22:00
Шериф
-
Интер
-
03 ноября
22:00

Месси оформил первый дубль за ПСЖ

19 октября 2021

Лионель Месси, Getty Images

Аргентинский форвард забил уже три мяча в Лиге чемпионов в составе "парижан".

В настоящее время проходит поединок третьего тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором ПСЖ обыгрывает Лейпциг со счетом 3:2.

В составе парижской команды оформленным дублем отметился аргентинский нападающий Лионель Месси. Вначале Месси забил с игры на 67-й минуте поединка, а спустя семь минут он реализовал пенальти.

Для 34-летнего аргентинца это дебютный дубль в составе ПСЖ, в который он перебрался минувшим летом. При этом Месси провел три матча во французской Лиге 1, но ни разу не забивал, а в еврокубках это уже его третий мяч в нынешнем сезоне.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!

​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение AndroidПриложение iOS.

Команды
статьи по теме:
Юрген Клопп, Getty Images 16 октября 2021 Клопп: На данный момент Салах лучше, чем Месси и Роналду
Франк Лебеф, Getty Images 17 октября 2021 Лебеф: Зидану не вручили Золотой мяч в 2000 и 2006 годах из-за красных карточек — Месси удалили в матче за Суперкубок Испании
Лионель Месси (слева), Getty Images 15 октября 2021 Месси обвинил в предвзятости арбитра матча Аргентина — Перу
Педри (справа) и Лионель Месси, Getty Images 16 октября 2021 Педри: Золотой мяч должен достаться Месси
Килиан Мбаппе, getty images 15 октября 2021 ПСЖ без Месси и Неймара с трудом обыграл Анже
Эвра против Месси, Getty Images 19 октября 2021 Эвра: Мне надоело, что Месси выигрывает Золотой мяч
 
 Rambler's Top100