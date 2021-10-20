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-
02 ноября
22:00
Вильярреал
-
Янг Бойз
-
02 ноября
22:00
Аталанта
-
Манчестер Юнайтед
-
02 ноября
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РБ Лейпциг
-
ПСЖ
-
03 ноября
22:00
Ливерпуль
-
Атлетико
-
03 ноября
22:00
Спортинг Лиссабон
-
Бешикташ
-
03 ноября
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Марсело провел 100-й матч за Реал в Лиге чемпионов

20 октября 2021

Марсело, Getty Images

Поединок против Шахтера в Киеве запомнится бразильскому исполнителю.

В рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА мадридский Реал на поле НСК Олимпийский не оставил шансов донецкому Шахтеру (0:5).

Шахтер — Реал Мадрид 0:5 Видео голов и обзор матча

Помимо самого факта победы его команды на поле одного из конкурентов за выход в плей-офф, для одного из футболистов "сливочных" данный матч имел особое значение.

Дело в том, что фланговый защитник коллектива Карло Анчелотти, Марсело, которого главный тренер выпустил на футбольное поле на замену в тот момент, когда его подопечные уже успели оформить четыре забитых мяча, таким образом провел свой сотый матч за "галактикос" в рамках Лиги чемпионов.

Стоит отметить, что бразилец стал 41-м в списке футболистов, которым покорялся данный рубеж за всю историю данного состязания, а предыдущим обладателем подобного достижения был еще один игрок мадридского Реала, но уже с приставкой "экс-" — португальский защитник Пепе.

Также, до бывшего харизматичного футболиста "сливочных", 100 матчей в главном клубном турнире Старого Света провел полузащитник Тони Кроос.

Рекорд по числу матчей в данном турнире с недавних пор принадлежит Криштиану Роналду — 178 игр.

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