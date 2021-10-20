Милан уступил Порту на выезде

Итальянская команда потерпела минимальное поражение.

Милан в рамках поединка третьего тура группового этапа Лиги чемпионов отправился в гости к Порту и уступил со счетом 0:1.

Единственный гол в матче забил Диас в середине второй половины игры, принеся своей команде три балла, что позволило догнать Атлетико.

Порту — Милан 1:0

Гол: Диас, 65

Порту: Диогу Кошта — Пепе, Мбемба, Венделл (Сануси, 46) — Отавио (Груйич, 90), Сержиу Оливейра (Витинья, 67), Урибе, Жоау Мариу — Тареми (Тони Мартинес, 84), Эванилсон (Корона, 67), Диас.

Милан: Тэтэрушану — Калабрия, Кьяер, Томори (Романьоли, 59), Туре (Калулу, 58) — Крунич (Мальдини, 82), Беннасер, Салемакерс, Тонали (Бакайоко, 66) — Жиру (Ибрагимович, 58), Рафаэл Леау.

Предупреждения: Оливейра, Урибе — Томори, Жиру, Калулу, Ибрагимович, Леау