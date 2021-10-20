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-
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-
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19:45
Мальме
-
Челси
-
02 ноября
19:45
Динамо Киев
-
Барселона
-
02 ноября
22:00
Бавария
-
Бенфика
-
02 ноября
22:00
Вильярреал
-
Янг Бойз
-
02 ноября
22:00
Аталанта
-
Манчестер Юнайтед
-
02 ноября
22:00
Севилья
-
Лилль
-
02 ноября
22:00
Ювентус
-
Зенит
-
02 ноября
22:00
Милан
-
Порту
-
03 ноября
19:45
Реал Мадрид
-
Шахтер
-
03 ноября
19:45
Манчестер Сити
-
Брюгге
-
03 ноября
22:00
РБ Лейпциг
-
ПСЖ
-
03 ноября
22:00
Ливерпуль
-
Атлетико
-
03 ноября
22:00
Спортинг Лиссабон
-
Бешикташ
-
03 ноября
22:00
Боруссия Дортмунд
-
Аякс
-
03 ноября
22:00
Шериф
-
Интер
-
03 ноября
22:00

Милан впервые в истории проиграл три стартовых матча в Лиге чемпионов

20 октября 2021

ФК Милан

Неудачное возвращение для "россонери" в главный еврокубковый турнир.

Милан в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов в гостях минимально уступил Порту (0:1).

Таким образом, впервые в своей истории "россонери" уступили в трех стартовых матчах группового этапа Лиги чемпионов. До матча с "драконами", подопечные Стефано Пьоли уступили Ливерпулю (2:3) и Атлетико (1:2).

Также отметим, что для Милана это было пятое поражение подряд в Лиге чемпионов. В последний раз "россонери" выступали в турнире в 2014 году, когда итальянский клуб добрался до 1/8 финала, где дважды уступил Атлетико со счетом 0:1 и 1:4.

В последних десяти встречах Лиги чемпионов Милан одержал лишь одну победу при шести поражениях и трех ничьих. Последняя победа была над Селтиком (3:0) в ноябре 2013 года.

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