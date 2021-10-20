Анчелотти: После матча с Шахтером о многом стоит подумать

Главный тренер мадридцев дал комментарий после матча с "горняками".

Главный тренер мадридского Реала прокомментировал победу своей команды в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов над Шахтером.

"Винисиус очень хорошо сыграл. Сегодня сложно одного игрока назвать лучше остальных. Мы играли хорошо, защищались хорошо, высоко прессинговали и хорошо проводили контратаки. Винисиус стал лучше. Он очень хорошо играет в первой половине сезона. Сегодня был очень быстрым и забил хорошие голы. Видно, что он наслаждается.

Родриго? Очень понравилась его игра. Понравилась его игра в защите и контратаках. Будет ли он играть с Барселоной? Не знаю, но действительно сложно менять игроков, которые провели такой хороший матч.

Сыграет ли Вальверде против Барселоны? После такого матча о многом стоит подумать. Очень понравился матч. Вальверде вернулся в расположение команды только в субботу, а остальные тренировались очень хорошо.

Бензема — настоящий лидер. Такой, каким могут быть Кроос, Каземиро, Модрич. Он приобрел больше лидерских качеств.

Команда действительно защищалась хорошо. Естественно, если мы не пропускаем, то больше шансов победить. Важно всегда грамотно защищаться, причем командно. Это заслуга не только защитников.

Возвращение Менди в состав очень важно. Он очень хорошо защищается, двигается по флангу. Он провел хороший матч, не было никаких проблем.

Чем Кроос лучше улучшает игру Реала? У него очень точные передачи, хладнокровно размышляет и не боится давления. Модрич, Каземиро и Кроос — три игрока, которая выиграли все, но у них все еще есть желание побеждать. Мы можем только аплодировать таким футболистам", — сказал Анчелотти на послематчевой пресс-конференции.

Напомним, что на Football.ua доступно видео голов и обзор матча Шахтера против Реала.