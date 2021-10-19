Вратарь Шерифа Атанасиадис пропустит матч с Интером — он стал лучшим игроком второго тура Лиги чемпионов

19 октября 2021

Гиоргос Атанасиадис, Getty images

Футболист не сможет помочь команде Юрия Вернидуба.

В рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов молдавский Шериф в гостях сыграет против миланского Интера.

Команде Юрия Вернидуба не сможет помочь вратарь Гиоргос Атанасиадис, который стал лучшим игроком второго тура ЛЧ.

"У нашего основного вратаря недомогание. Мы не стали рисковать. Он остался в Тирасполе", — рассказал Вернидуб.

Как сообщает УЕФА, место в воротах Шерифа займет  29-летний Дмитрий Челядник. Он станет первым молдавским игроком в составе Шерифа на групповом этапе.

Матч Интер — Шериф состоится 19 октября и начнется в 22:00 по киевскому времени. Шериф возглавляет таблицу в своей группе, Интер занимает третью строчку.

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