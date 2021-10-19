Ливерпуль вырвал победу у Атлетико в фантастическом поединке

Football.ua вместе с партнером проекта, Carlsberg, подводят итог очередного фантастического матча Лиги чемпионов с участием команды Юргена Клоппа.

В текущем розыгрыше Лиги чемпионов УЕФА есть достаточно много матчей, которые смело можно отнести в категорию топ-противостояний, а поскольку квартет B состоит из коллективов с достаточно богатой международной историей, то каждый новый тур преподносит нам очередные увлекательные поединки. На этой неделе любители футбола имели возможность наблюдать за встречей между мадридским Атлетико и английским Ливерпулем на Ванда Метрополитано.

Так как амбиции каждой из команд начинаются чуть ли не с финального поединка главного клубного турнира Старого Света, то противостояние в столице Испании нас ожидало достаточно горячее. Тем более, что особый контекст данному поединку придавало положение команд в турнирной таблице после сыгранных до этого двух туров. Ливерпуль шел первым, и успех в отчетной игре мог гарантировать коллективу Юргена Клоппа относительно спокойную вторую половину группового этапа, в то время как неудача выводила бы команду Диего Симеоне в лидеры.

С незамысловатыми входными данными играть достаточно просто, поэтому команды не стали превращать игру в своеобразные шахматы, хотя гроссмейстеры в технических зонах определенно рассматривали и такой вариант на отчетный вечер. Ливерпуль привычным образом попытался начать игру против сильного соперника с позиции второго номера, по всей видимости полагая, что Атлетико не найдет возможности качественно реализовать преимущество на контроле, и тут Юрген Клопп оказался совершенно прав.

Уже к исходу десятой минуты счет был открыт усилиями "красных", которым во время фланговой атаки с подачей Робертсона повезло зацепиться за уходящий за боковую мяч. Салах доиграл тот эпизод до конца, пробив низом со средней дистанции прямиком в стоящего на пути к воротам Милнера, рикошет от которого отыграл Алиссона. По не до конца очевидным причинам взятие ворот решили оставить за египтянином, хотя влияние англичанина на эпизод было заметно невооруженным взглядом.

Проблемы "матрасников" на этом эпизоде только начинались. Уже на 13-й минуте Фелипе не смог вынести из штрафной навес от Александер-Арнольда с правого фланга, отправив мяч прямиком на ногу Кейта, который с лицевой границы чужих владений слету пробил под правую штангу. Такого поворота событий не мог предсказать никто, поэтому всегда шумная Ванда Метрополитано погрузилась в шокирующую тишину.

Однако "красные" не были бы самими собой, если бы после настолько удачного стартового отрезка не запороли бы напрочь продолжение поединка. Ливерпуль начал отходить в оборону, а оппоненты подняли скорость своих перемещений до немыслимого уровня, поэтому далеко не самая надежная защита гостей сразу начала трещать по швам. В сложившейся ситуации на передний план вышла фигура Антуана Гризманна, которому понадобилось три полноценных голевых момента для авторства двух забитых мячей.

Важно отметить, что хозяева поля сумели достаточно быстро отквитать один пропущенный мяч, удачно разыграв угловой на левом фланге через прострел Лемара и подправленный Гризманном удар Коке. Это позволило Атлетико закрепить инициативу за собой, поэтому под занавес первой половины мы увидели второй мяч авторства Антуана, которому ассистировал Жоау Фелиш из сложной ситуации с дриблингом на левом фланге. Был и еще один момент у Гризманна, но форварду не хватило сил для завершения рывка от самого центра поля под заброс из глубины за спины защитникам. Атлетико действительно качественно сумел отреагировать на два болезненных удара на старте, а вот у Ливерпуля наблюдались значительные проблемы на всех фронтах.

Возможно, "красные" и не смогли бы выйти из этого состояния во второй половине матча, но роковая ошибка все того же Гризманна перевернула ход событий. Сыграть высокоподнятой ногой в лицо Фирмино перед чужой штрафной — проще пути для прямой красной карточки найти сложно. Антуан подвел свою команду в достаточно тонкий момент, когда она чувствовала кураж на фоне проваленного начала матча, и вполне могла бы продолжать не замечать оборону соперников.

После удаления Гризманна команда Симеоне пыталась играть так, будто бы ничего не произошло, но всем было понятно, что подобное не может продолжаться вечно. Атлетико был вынужден отойти в оборону со временем, и в итоге пропустил гол из достаточно глупой ситуации. Толчок Эрмосо в спину Жоте на левом фланге штрафной не остался незамеченным главным арбитром, после чего Салах вновь вывел свою команду вперед по счету на табло ударом в левый угол.

Через пару минут португальский форвард команды Клоппа имел все шансы привезти пенальти в свои ворота аналогичным образом, однако в эпоху VAR поверить в картинное падение Хименеса внутри чужих владений Данни Маккели попросту не мог. Атлетико после этого все равно пытался бороться, но даже одновременный залп из четырех замен в один слот от Симеоне не сумел исправить ситуацию должным образом.

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В следующем туре команды проведут ответную дуэль, но уже на Энфилде. Дата поединка — 3 ноября.Атлетико —2:3Гризманн, 20, 34 — Салах, 8, Кейта, 13.Облак — Триппьер, Фелипе, Кондогбия (Хименес, 48), Эрмосо (Лоди, 80) — Лемар (Суарес, 80), де Пауль (Льоренте, 80), Коке, Карраско — Гризманн, Фелиш (Корреа, 80).Алиссон — Александр-Арнольд (Гомес, 84), Матип, Ван Дейк, Робертсон — Кейта (Фабиньо, 46), Хендерсон, Милнер (Окслейд-Чемберлен, 64) — Салах (Уильямс, 90+2), Фирмино, Мане (Жота, 62).Предупреждения: Суарес — Милнер, Александер-Арнольд.