Агуэро: Почти вылетим из Лиги чемпионов, если не обыграем Динамо

Аргентинский форвард — о предстоящем матче.

Нападающий Барселоны Серхио Агуэро дал комментарий накануне поединка третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против Динамо Киев.

"Мы должны победить, потому что почти вылетим из Лиги чемпионов, если это не случится. Мы уверены в себе, но также у нас есть болельщики, которые помогут нам показать максимум.

В Манчестер Сити я концентрировался на том, чтобы показывать лучший футбол, забивать и выигрывать. Этого я хочу делать и здесь", — приводит слова Агуэро Marca.

Напомним, что матч Барселона — Динамо состоится в среду, 20 октября, в 19:45 по киевскому времени. Следить за событиями этого поединка вы можете в текстовой онлайн-трансляции, которая будет доступна на Football.ua.