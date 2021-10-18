Вернидуб: Нужно найти у Интера ахиллесову пяту, чтобы знать, куда бить и ранить

Наставник Шерифа высказался о предстоящей встрече с Интером в Лиге чемпионов.

В рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов в очном противостоянии будут выявлять сильнейшего соперники донецкого Шахтера по квартету D — миланский Интер и тираспольский Шериф.

Украинский специалист Юрий Вернидуб, возглавляющий Шериф,поделился ожиданиями от предстоящего поединка.

"Было здорово играть на Бернабеу. Не говоря уже о победе. Сан-Сиро — не менее исторический стадион, на котором тренировали и играли великие личности. Я, кажется, 2-3 раза был там в качестве зрителя. Я помню матчи Милан — Фиорентина и Милан — Лацио в начале 90-х. После Бернабеу были сумасшедшие эмоции, не могу это объяснить, до сих пор мурашки по коже... То, что мы одержали победу там, кто мог только это представить?"

"Энтузиазм по поводу пост-мадридской встречи может сыграть с нами злую шутку, я опасаюсь слишком большого внимания СМИ. Лучше оставаться в тени. В Милане нам будет тяжело. Интер будет играть иначе, чем Реал и Шахтер. У них есть другая схема для нас – 3 игрока сзади и 5 посередине. Я надеюсь, что мои ребята осознают новые трудности и сохранят сосредоточенность. Атака миланцев феноменальна, играть против Джеко, Лаутаро и Корреа будет очень сложно. И я, конечно, не забываю и о других футболистах, в том числе опытных и талантливых полузащитниках, таких как Чалханоглу или Барелла. А в защите мне нравится Шкриниар, потому что он всегда выигрывает воздушные дуэли. Интер также очень опасен на стандартных позициях".

"Мы будем стараться играть в наш футбол, но я хорошо знаю, что игроки Интера имеют иную ценность, чем наша. Очевидно, что мы не будем отказываться от игры и атаки, когда это возможно. Я уверен, что они будут сильно давить, они не дадут нам вздохнуть, нам придется хорошо контратаковать. Я также знаю, что то, что мы изучаем за столом, — это одно, а то, что будет на поле, мы уже увидим... И я знаю, что владение мячом будет на стороне Интера, нам придется выжидать. Поскольку у каждой команды есть своя ахиллесова пята, нам придется найти её у Интера, чтобы знать, куда бить, чтобы ранить", — приводит слова Вернидуба MoldFootball.

Напомним, матч Интер — Шериф состоится завтра, 19 октября, в 22:00 по киевскому времени.

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