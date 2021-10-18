Индзаги: Две победы Шерифа — неслучайность. Мы знаем, что Шахтер и Реал — превосходные команды

Наставник Интера высказался о предстоящей встрече с Шерифом в Лиге чемпионов.

В рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов в очном противостоянии будут выявлять сильнейшего соперники донецкого Шахтера по квартету D — миланский Интер и тираспольский Шериф.

Главный тренер "нерадзурри" Симоне Индзаги поделился ожиданиями от предстоящего поединка.

"Две победы Шерифа — неслучайность. Мы уже сыграли как с Реалом, так и с Шахтером. Могу сказать, что это превосходные команды. Мы знаем, что нам будет противостоять организованный и вдохновленный коллектив, полный энтузиазма".

"Нам нужно хорошо продвигать мяч вперед и сохранять концентрацию. Это игра, которая будет иметь решающее значение для нашего путешествия в этой Лиге чемпионов".

"Мы много создаем и забиваем голов. В Серии А у Интера лучшая атака, но в обороне еще есть над чем работать. Завтра нам нужно наконец-то забить, ведь в Лиге чемпионов у нас по-прежнему ноль в графе забитых мячей. Против Реала нам не хватило реализации, поэтому завтра будет отличная возможность реабилитироваться за это", — приводит слова Индзаги Football Italia.

Напомним, матч Интер — Шериф состоится завтра, 19 октября, в 22:00 по киевскому времени.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.