Аякс
2
Бешикташ
0
28 сентября
19:45
Шахтер
0
Интер
0
28 сентября
19:45
ПСЖ
2
Манчестер Сити
0
28 сентября
22:00
РБ Лейпциг
1
Брюгге
2
28 сентября
22:00
Порту
1
Ливерпуль
5
28 сентября
22:00
Милан
1
Атлетико
2
28 сентября
22:00
Боруссия Дортмунд
1
Спортинг Лиссабон
0
28 сентября
22:00
Реал Мадрид
1
Шериф
2
28 сентября
22:00
Аталанта
1
Янг Бойз
0
29 сентября
19:45
Зенит
4
Мальме
0
29 сентября
19:45
Бенфика
3
Барселона
0
29 сентября
22:00
Бавария
5
Динамо Киев
0
29 сентября
22:00
Манчестер Юнайтед
2
Вильярреал
1
29 сентября
22:00
Вольфсбург
1
Севилья
1
29 сентября
22:00
РБ Зальцбург
2
Лилль
1
29 сентября
22:00
Ювентус
1
Челси
0
29 сентября
22:00
Брюгге
-
Манчестер Сити
-
19 октября
19:45
Бешикташ
-
Спортинг Лиссабон
-
19 октября
19:45
ПСЖ
-
РБ Лейпциг
-
19 октября
22:00
Порту
-
Милан
-
19 октября
22:00
Атлетико
-
Ливерпуль
-
19 октября
22:00
Аякс
-
Боруссия Дортмунд
-
19 октября
22:00
Шахтер
-
Реал Мадрид
-
19 октября
22:00
Интер
-
Шериф
-
19 октября
22:00
Барселона
-
Динамо Киев
-
20 октября
19:45
РБ Зальцбург
-
Вольфсбург
-
20 октября
19:45
Бенфика
-
Бавария
-
20 октября
22:00
Манчестер Юнайтед
-
Аталанта
-
20 октября
22:00
Янг Бойз
-
Вильярреал
-
20 октября
22:00
Лилль
-
Севилья
-
20 октября
22:00
Зенит
-
Ювентус
-
20 октября
22:00
Челси
-
Мальме
-
20 октября
22:00

Индзаги: Две победы Шерифа — неслучайность. Мы знаем, что Шахтер и Реал — превосходные команды

18 октября 2021

Симоне Индзаги, Getty Images

Наставник Интера высказался о предстоящей встрече с Шерифом в Лиге чемпионов.

В рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов в очном противостоянии будут выявлять сильнейшего соперники донецкого Шахтера по квартету D — миланский Интер и тираспольский Шериф.

Главный тренер "нерадзурри" Симоне Индзаги поделился ожиданиями от предстоящего поединка.

"Две победы Шерифа — неслучайность. Мы уже сыграли как с Реалом, так и с Шахтером. Могу сказать, что это превосходные команды. Мы знаем, что нам будет противостоять организованный и вдохновленный коллектив, полный энтузиазма".

"Нам нужно хорошо продвигать мяч вперед и сохранять концентрацию. Это игра, которая будет иметь решающее значение для нашего путешествия в этой Лиге чемпионов".

"Мы много создаем и забиваем голов. В Серии А у Интера лучшая атака, но в обороне еще есть над чем работать. Завтра нам нужно наконец-то забить, ведь в Лиге чемпионов у нас по-прежнему ноль в графе забитых мячей. Против Реала нам не хватило реализации, поэтому завтра будет отличная возможность реабилитироваться за это", — приводит слова Индзаги Football Italia.

Напомним, матч Интер — Шериф состоится завтра, 19 октября, в 22:00 по киевскому времени.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!

​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение AndroidПриложение iOS.

 

Команды
 
 Rambler's Top100