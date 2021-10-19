Срна: Де Дзерби находится на одном уровне с Гвардиолой по стилю и идеям

Хорват поделился мнением о предстоящей встрече со "сливочными".

Спортивный директор Шахтера Дарио Срна прокомментировал назначение Роберто Де Дзерби на должность главного тренера и поделился ожиданиями от предстоящей встречи с Реалом в Лиге чемпионов.

"Я встречался с Де Дзерби в Италии, но пригласить его было совместным решением. Он был нашим первым, вторым и третьем кандидатом на эту должность.

Он хочет показывать красивый футбол, тики-таку, для этого у него есть бразильцы. Гвардиола – тренер для таких клубов, как Сити, Бавария или Барса, Де Дзерби подходит для клуба нашего калибра, но идея та же. Он молодой, голодный и очень амбициозный. Де Дзерби находится на одном уровне с Гвардиолой по стилю и идеям об игре команды.

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Слежу ли я за Реалом? За своим другом Лукой Модричем. И мне очень нравится Карло Анчелотти.

Мы встречались с Модричем за несколько дней до матча, но не говорили об игре. Мы поговорили о Шерифе, немного о сборной, о жизни…

Шахтер будем играть в свой футбол, ничего не станем менять. Мы хотим играть, владеть мячом и показывать свои возможности. Ради этого мы и выступаем в Лиге чемпионов", – рассказал Срна в интервью изданию AS.

Матч Шахтер – Реал состоится в Киеве во вторник, 19 октября, и начнется в 22:00. Следить за событиями поединка можно в текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.