Де Дзерби огласил заявку на матч с Реалом

"Горняки" определились с составом команды на лигочемпионовский матч.

Главный тренер Шахтера Роберто Де Дзерби представил заявку команды на домашний матч с мадридским Реалом в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

В заявку Шахтера вернулся защитник Виктор Корниенко, который пропустил матч с Зарей из-за проблем со здоровьем. Также в списке заявленных футболистов оказались защитник Артем Бондаренко и нападающий Дентиньо, которые накануне занимались по индивидуально программе.

Не примет участия в матче защитник Николай Матвиенко, который ранее получил травму ноги.

Вратари: Шевченко, Пятов, Трубин

Защитники: Додо, Витао, Кривцов, Марлон, Конопля, Исмаили, Корниенко, Бондарь

Полузащитники: Степаненко, Майкон, Маркос Антонио, Марлос, Тете, Бондаренко, Соломон, Мудрик, Алан Патрик, Судаков, Педриньо

Нападающие: Дентиньо, Сикан, Фернандо

Матч Шахтер – Реал состоится в Киеве во вторник, 19 октября, и начнется в 22:00. Следить за событиями поединка можно в текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.