Матвиенко пропустит матч против Реала в Лиге чемпионов

У украинского защитника наблюдаются проблемы с ногой.

В рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов донецкий Шахтер встретится с мадридским Реалом на стадионе НСК Олимпийский в Киеве.

Как сообщил главный тренер "горняков" Роберто Де Дзерби на предматчевой пресс-конференции, Шахтер не сможет рассчитывать в поединке со "сливочными" на защитника Николая Матвиенко.

Дело в том, что 25-летний украинец получил травму ноги, поэтому он точно пропустит следующую еврокубковую встречу.

Что касается Дентиньо, то, по словам итальянского специалиста, бразилец начнет игру против команды Карло Анчелотти на скамейке запасных.

Напомним, матч Шахтер — Реал Мадрид состоится завтра, 19 октября, в 22:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция данного противостояния.