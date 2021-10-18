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-
19 октября
22:00
Порту
-
Милан
-
19 октября
22:00
Атлетико
-
Ливерпуль
-
19 октября
22:00
Аякс
-
Боруссия Дортмунд
-
19 октября
22:00
Шахтер
-
Реал Мадрид
-
19 октября
22:00
Интер
-
Шериф
-
19 октября
22:00
Барселона
-
Динамо Киев
-
20 октября
19:45
РБ Зальцбург
-
Вольфсбург
-
20 октября
19:45
Бенфика
-
Бавария
-
20 октября
22:00
Манчестер Юнайтед
-
Аталанта
-
20 октября
22:00
Янг Бойз
-
Вильярреал
-
20 октября
22:00
Лилль
-
Севилья
-
20 октября
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-
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-
20 октября
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Челси
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Матвиенко пропустит матч против Реала в Лиге чемпионов

18 октября 2021

Матвиенко пропустит матч против Реала в Лиге чемпионов

У украинского защитника наблюдаются проблемы с ногой.

В рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов донецкий Шахтер встретится с мадридским Реалом на стадионе НСК Олимпийский в Киеве.

Как сообщил главный тренер "горняков" Роберто Де Дзерби на предматчевой пресс-конференции, Шахтер не сможет рассчитывать в поединке со "сливочными" на защитника Николая Матвиенко.

Дело в том, что 25-летний украинец получил травму ноги, поэтому он точно пропустит следующую еврокубковую встречу.

Что касается Дентиньо, то, по словам итальянского специалиста, бразилец начнет игру против команды Карло Анчелотти на скамейке запасных.

Напомним, матч Шахтер — Реал Мадрид состоится завтра, 19 октября, в 22:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция данного противостояния.

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