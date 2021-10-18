Де Дзерби: Не анализировал, как Шахтер играл против Реала в прошлом сезоне и не общался с Каштру

Итальянский тренер поделился мыслями о матче.

Главный тренер Шахтера Роберто Де Дзерби дал комментарий перед матчем третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против Реала.

"Волнение? Конечно, когда есть матчи как против Реала – как же не волноваться? Только неумный человек мог бы не волноваться. Надеюсь, я достаточно умный человек. Считаю, что для нас самое главное – посмотреть на наш прогресс, как мы улучшили наш уровень. Поэтому считаю, это для нас самое главное, чем просто результат.

Надо всегда понимать, с какой стороны смотрим на эту ситуацию. Есть два варианта: или играть просто в обороне, или просто играть с владением мяча, что тоже фаза обороны. Поэтому посмотрим, как завтра будет.

Я не анализировал, как Шахтер играл против Реала в прошлом сезоне и не общался с Каштру. Конечно, я посмотрел эти матчи. Считаю, неправильно сравнивать, как Шахтер играл в прошлом сезоне и этом, потому что много всего поменялось и для нас, и Реала.

Карло Анчелотти сделал большой вклад в историю футбола Италии как игрок и как тренер. Поэтому для нас, итальянских тренеров, Анчелотти – маэстро. Считаю, многие смотрят на него и как он тренирует, потому что он показал, что может тренировать сильные команды на самом высоком уровне.

Ожидаю, что Реал будет показывать свой футбол. Они любят хорошо играть. Не думаю, что они приехали не атаковать, а чтобы показать, как умеют играть в атаке.

Кто сыграет на позиции нападающего? Считаю, неправильно будет сказать, кто будет играть. На самом деле, у нас есть четыре варианта – Фернандо, Дентиньо, Сикан и Педриньо. Конечно, в голове есть яркие идеи и буду принимать решение. Но я вам уже дал четыре варианта, чтобы помочь вам угадать", — сказал Де Дзерби на предматчевой пресс-конференции.

Напомним, что матч Шахтер — Реал состоится во вторник, 19 октября, в 22:00 по киевскому времени. Следить за событиями этого поединка вы можете в текстовой онлайн-трансляции, которая будет доступна на Football.ua.