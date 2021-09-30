Аллегри: Могли сыграть лучше

Наставник Ювентуса прокомментировал победу в Лиге чемпионов.

Во втором туре группового этапа Лиги чемпионов Ювентус минимально одолел Челси (1:0).

Главный тренер "Старой синьоры" Массимилиано Аллегри прокомментировал победу своей команды.

"Мы провели хороший матч против клубных чемпионов Европы. С технической точки зрения, мы могли выступить лучше, ведь мы не смогли реализовать несколько хороших контратак. Так или иначе мы не пропустили за два матча и имеем максимальное количество очков — это большой шаг на пути к плей-офф. Моряки всегда находят способ победить шторм — как и мы",- резюмировал специалист.

Ранее, Томас Тухель дал свой комментарий после игры с Ювентусом.