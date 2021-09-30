Тухель: Мы сыграли очень медленно

Главный тренер Челси прокомментировал поражение своей команды в Лиге чемпионов.

Во втором туре группового этапа Лиги чемпионов Челси минимально уступил Ювентусу (1:0).

Наставник "синих" Томас Тухель поделился мыслями о поражении своей команды.

"Мы не можем пропускать такие мячи на уровне Лиги чемпионов. Ювентус забил очень легко. Я не могу понять причин поражения, но очевидно, что это наша общая проблема. Мне показалось, что сегодня мы были медленными, долго принимали решения — надо работать над этим",- считает немецкий специалист.

На football.ua доступно видео гола и обзор матча Ювентус — Челси (1:0).