Кьеза принес Ювентусу победу над Челси

Завершился матч Лиги чемпионов.

В рамках второго тура группового раунда Лиги чемпионов Ювентус дома с минимальным счетом обыграл Челси (1:0).

В первом тайме болельщики наблюдали за довольно скучной игрой от обеих команд. По несколько моментов — и на этом все.

Но на второй тайм оба коллектива вышли заряженными. Уже на 10 секунде второго тайма Кьеза открыл счет в матче. Вингер поразил левую девятку ворот Менди — 1:0.

Под конец встречи Челси организовал несколько атак на ворота Щесны, но все удары были не точными. Итог — 1:0 в пользу "старой сеньоры".

Ювентус - Челси 1:0

Гол: Кьеза, 46

Ювентус: Щесны, Данило, Бонуччи, де Лигт, Алекс Сандро, Рабьо (Маккенни, 77), Локателли, Бентанкур (Кьеллини, 83), Куадрадо, Бернардески (Кулусевски, 66), Кьеза (Кин, 77).

Челси: Менди, Аспиликуэта (Лофтус-Чик, 62), Тиаго Силва, Рюдигер, Кристенсен (Баркли, 75), Алонсо (Чилуэлл, 46), Ковачич, Жоржиньо (Чалоба, 62), Зийех (Хадсон-Одои, 62), Хавертц, Лукаку.

Предупреждения: Алонсо, Зийех, Рюдигер, Куадрадо.