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-
Милан
-
19 октября
22:00
Атлетико
-
Ливерпуль
-
19 октября
22:00
Аякс
-
Боруссия Дортмунд
-
19 октября
22:00
Шахтер
-
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20 октября
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Кьеза принес Ювентусу победу над Челси

30 сентября 2021

Ювентус, Getty Images

Завершился матч Лиги чемпионов.

В рамках второго тура группового раунда Лиги чемпионов Ювентус дома с минимальным счетом обыграл Челси (1:0).

В первом тайме болельщики наблюдали за довольно скучной игрой от обеих команд. По несколько моментов — и на этом все.

Но на второй тайм оба коллектива вышли заряженными. Уже на 10 секунде второго тайма Кьеза открыл счет в матче. Вингер поразил левую девятку ворот Менди — 1:0.

Под конец встречи Челси организовал несколько атак на ворота Щесны, но все удары были не точными. Итог — 1:0 в пользу "старой сеньоры".

Ювентус - Челси 1:0

Гол: Кьеза, 46

Ювентус: Щесны, Данило, Бонуччи, де Лигт, Алекс Сандро, Рабьо (Маккенни, 77), Локателли, Бентанкур (Кьеллини, 83), Куадрадо, Бернардески (Кулусевски, 66), Кьеза (Кин, 77).
Челси: Менди, Аспиликуэта (Лофтус-Чик, 62), Тиаго Силва, Рюдигер, Кристенсен (Баркли, 75), Алонсо (Чилуэлл, 46), Ковачич, Жоржиньо (Чалоба, 62), Зийех (Хадсон-Одои, 62), Хавертц, Лукаку.
Предупреждения: Алонсо, Зийех, Рюдигер, Куадрадо.
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