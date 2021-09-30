Ювентус — Челси 1:0 Видео гола и обзор матча

В поединке второго тура группового этапа Лиги чемпионов туринский Ювентус одержал минимальную победу над лондонским Челси.
Главным героем встречи стал атакующий полузащитник Федерико Кьеза, который на 46-й минуте отметился единственным забитым мячом.
Обзор матча:
Ювентус - Челси 1:0
Гол: Кьеза, 46
Ювентус: Щесны, Данило, Бонуччи, де Лигт, Алекс Сандро, Рабьо (Маккенни, 77), Локателли, Бентанкур (Кьеллини, 83), Куадрадо, Бернардески (Кулусевски, 66), Кьеза (Кин, 77).
Челси: Менди, Аспиликуэта (Лофтус-Чик, 62), Тиаго Силва, Рюдигер, Кристенсен (Баркли, 75), Алонсо (Чилуэлл, 46), Ковачич, Жоржиньо (Чалоба, 62), Зийех (Хадсон-Одои, 62), Хавертц, Лукаку.
Предупреждения: Алонсо, Зийех, Рюдигер, Куадрадо.