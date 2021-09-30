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-
19 октября
19:45
ПСЖ
-
РБ Лейпциг
-
19 октября
22:00
Порту
-
Милан
-
19 октября
22:00
Атлетико
-
Ливерпуль
-
19 октября
22:00
Аякс
-
Боруссия Дортмунд
-
19 октября
22:00
Шахтер
-
Реал Мадрид
-
19 октября
22:00
Интер
-
Шериф
-
19 октября
22:00
Барселона
-
Динамо Киев
-
20 октября
19:45
РБ Зальцбург
-
Вольфсбург
-
20 октября
19:45
Бенфика
-
Бавария
-
20 октября
22:00
Манчестер Юнайтед
-
Аталанта
-
20 октября
22:00
Янг Бойз
-
Вильярреал
-
20 октября
22:00
Лилль
-
Севилья
-
20 октября
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20 октября
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20 октября
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Солскьяер: Такое на Олд Траффорд случалось много раз

30 сентября 2021

Оле-Гуннар Солскьяер, Getty images

Наставник Манчестер Юнайтед прокомментировал матч Лиги чемпионов.

Во втором туре группового этапа Лиги чемпионов Манчестер Юнайтед сумел вырвать победу у Вильярреала.

Главный тренер "манкунианцев" Оле-Гуннар Солскьяер прокомментировал победу своей команды.

"То, что случилось сегодня — не случайность. Подобное на этом стадионе происходило много раз, ведь это Олд Траффорд. В конце матча мы рисковали и были вознаграждены за это. Второй тайм был равный, но в концовке матча нам повезло, а везет сильнейшим.

Ронаду очень хорош в штрафной площадке. Он сосредоточен от начала и до конца, поэтому он и лучший игрок мира. Сила Роналду в его хладнокровии — он отличный финишер",- так прокомментировал ход встречи наставник "красных дьяволов".

На football.ua доступно видео голов и обзор матча Манчестер Юнайтед — Вильярреал (2:1).

Источник: ФК Манчестер Юнайтед

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