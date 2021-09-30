Солскьяер: Такое на Олд Траффорд случалось много раз

Наставник Манчестер Юнайтед прокомментировал матч Лиги чемпионов.

Во втором туре группового этапа Лиги чемпионов Манчестер Юнайтед сумел вырвать победу у Вильярреала.

Главный тренер "манкунианцев" Оле-Гуннар Солскьяер прокомментировал победу своей команды.

"То, что случилось сегодня — не случайность. Подобное на этом стадионе происходило много раз, ведь это Олд Траффорд. В конце матча мы рисковали и были вознаграждены за это. Второй тайм был равный, но в концовке матча нам повезло, а везет сильнейшим.

Ронаду очень хорош в штрафной площадке. Он сосредоточен от начала и до конца, поэтому он и лучший игрок мира. Сила Роналду в его хладнокровии — он отличный финишер",- так прокомментировал ход встречи наставник "красных дьяволов".

На football.ua доступно видео голов и обзор матча Манчестер Юнайтед — Вильярреал (2:1).