Роналду вырвал для Манчестер Юнайтед победу над Вильярреалом

Завершился матч Лиги чемпионов.

В рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов Манчестер Юнайтед на Олд Траффорд обыграл Вильярреал (2:1).

Первый тайм прошел при преимуществе испанской команды, однако ни они, ни МЮ, так и не сумели открыть счет в матче.

Во втором тайме Вильярреал вышел вперед. На 53 минуте Пако Алькасер получил мяч от Груневелда и переиграл Де Хеа. Но не прошло и 7 минут, как "красные дьяволы" отыгрались. Бруну отлично исполнил штрафной, а Теллес из-за предел штрафной площадки пробил сильно и точно.

Но на 90+5 минуте МЮ вырвал победу. Роналду принес "манкунианцам" важнейшие три очка.

Манчестер Юнайтед - Вильярреал 2:1

Голы: Теллес, 60, Роналду, 90+5 — Пако, 53

Манчестер Юнайтед: Де Хеа, Диогу Далот, Варан, Линделеф, Теллес, Погба (Кавани, 75), Бруну Фернандеш, Мактомини, Санчо (Матич, 75), Роналду, Гринвуд.

Вильярреал: Рульи, Фойт, Альбиоль (Манди, 73), Пау Торрес, Альберто Морено (Пенья, 73), Капу, Парехо, Тригерос (Эступиньян, 61), Пино (Мойсес Гомес, 73), Пако Алькасер (Диа, 58), Данджума.

Предупреждения: Морено, Пино, Гринвуд, Альбиоль, Теллес.