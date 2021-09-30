Нагельсманн: Даже после пятого гола мы хотели забить еще один

Специалист оценил победу над Динамо.

Главный тренер мюнхенской Баварии Юлиан Нагельсманн прокомментировал победу над Динамо в группе Лиги чемпионов (5:0).

"Мы знаем — и это касается каждого игрока, — что мы можем и хотим- Динамо добиться большего. Даже после пятого гола мы хотели забить еще один.

Я рад крупным победам на всех уровнях. Не всегда легко сохранять концентрацию после раннего гола. Мы забили несколько отличных голов, и важно, чтобы мы не пропустили ни одного гола", — сказал специалист.

Видео голов и обзор матча Бавария — Динамо можно смотреть на Football.ua.

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