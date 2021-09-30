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-
Спортинг Лиссабон
-
19 октября
19:45
ПСЖ
-
РБ Лейпциг
-
19 октября
22:00
Порту
-
Милан
-
19 октября
22:00
Атлетико
-
Ливерпуль
-
19 октября
22:00
Аякс
-
Боруссия Дортмунд
-
19 октября
22:00
Шахтер
-
Реал Мадрид
-
19 октября
22:00
Интер
-
Шериф
-
19 октября
22:00
Барселона
-
Динамо Киев
-
20 октября
19:45
РБ Зальцбург
-
Вольфсбург
-
20 октября
19:45
Бенфика
-
Бавария
-
20 октября
22:00
Манчестер Юнайтед
-
Аталанта
-
20 октября
22:00
Янг Бойз
-
Вильярреал
-
20 октября
22:00
Лилль
-
Севилья
-
20 октября
22:00
Зенит
-
Ювентус
-
20 октября
22:00
Челси
-
Мальме
-
20 октября
22:00

Нагельсманн: Даже после пятого гола мы хотели забить еще один

30 сентября 2021

Юлиан Нагельсманн, Getty Images

Специалист оценил победу над Динамо.

Главный тренер мюнхенской Баварии Юлиан Нагельсманн прокомментировал победу над Динамо в группе Лиги чемпионов (5:0).

"Мы знаем — и это касается каждого игрока, — что мы можем и хотим- Динамо  добиться большего. Даже после пятого гола мы хотели забить еще один.

Я рад крупным победам на всех уровнях. Не всегда легко сохранять концентрацию после раннего гола. Мы забили несколько отличных голов, и важно, чтобы мы не пропустили ни одного гола", — сказал специалист.

Видео голов и обзор матча Бавария — Динамо можно смотреть на Football.ua.

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Источник: Официальный сайт УЕФА

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