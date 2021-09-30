Сане — лучший игрок матча Бавария — Динамо по версии WhoScored, Шабанов, Гармаш и Шапаренко — лучшие у киевлян

Динамо уступило с крупным счетом в гостях.

В рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов киевское Динамо в Мюнхене с разгромным счетом уступило Баварии 5:0.

Авторитетный портал WhoScered выбрал лучшего игрока поединка. Им стал вингер Баварии Лерой Сане с оценкой 9,7.

У Динамо сразу три игрока получили одинаковый балл — Артем Шабанов, Николай Шапаренко и Денис Гармаш — 6,2.

Самая низкая оценка у вратаря киевской команды Георгия Бущана — 5,1.

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