Динамо — третье в своей группе Лиги чемпионов, Бавария — лидер

Вашему вниманию положение команд в группе E.

Завершился второй тур группового этапа Лиги чемпионов в группе E.

Киевское Динамо, потерпевшее разгромное поражение от Баварии, после двух игр занимает третье место, имея в своем активе лишь одно набранное очко, однако, несмотря на это, "бело-синие" опережают каталонскую Барселону по разнице забитых и пропущенных мячей.

Лидером в группе E остается мюнхенская Бавария, а на второй строчке располагается лиссабонская Бенфика.

Календарь следующих матчей:

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