Суарес впервые за 6 лет забил в выездном матче Лиги чемпионов

Футболисту понадобилось для этого 26 матчей.

Во втором туре группового этапа Лиги чемпионов мадридский Атлетико добыл волевую победу над Миланом (1:2) на Сан-Сиро.

Решающий гол на 90+7 минуте забил Луис Суарес, реализовав пенальти, тем самым прервав неприятную для себя статистику.

Дело в том, что Суарес не мог отличиться в гостевых матчах Лиги чемпионов на протяжении 26 матчей. В последний раз уругвайский нападающий забивал в ворота хозяев поля в рамках Лиги чемпионов в ворота Ромы в составе Барселоны. Случилось это 16 сентября 2015 года.

Также стоит отметить, что этот гол стал дебютным для футболиста в составе Атлетико в рамках Лиги чемпионов. На это Суаресу понадобилось 8 матчей.

На football.ua доступно видео голов и обзор матча Милан — Атлетико (1:2).