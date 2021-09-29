Аякс
2
Бешикташ
0
28 сентября
19:45
Шахтер
0
Интер
0
28 сентября
19:45
ПСЖ
2
Манчестер Сити
0
28 сентября
22:00
РБ Лейпциг
1
Брюгге
2
28 сентября
22:00
Порту
1
Ливерпуль
5
28 сентября
22:00
Милан
1
Атлетико
2
28 сентября
22:00
Боруссия Дортмунд
1
Спортинг Лиссабон
0
28 сентября
22:00
Реал Мадрид
1
Шериф
2
28 сентября
22:00
Аталанта
-
Янг Бойз
-
29 сентября
19:45
Зенит
-
Мальме
-
29 сентября
19:45
Бенфика
-
Барселона
-
29 сентября
22:00
Бавария
-
Динамо Киев
-
29 сентября
22:00
Манчестер Юнайтед
-
Вильярреал
-
29 сентября
22:00
Вольфсбург
-
Севилья
-
29 сентября
22:00
РБ Зальцбург
-
Лилль
-
29 сентября
22:00
Ювентус
-
Челси
-
29 сентября
22:00
Брюгге
-
Манчестер Сити
-
19 октября
19:45
Бешикташ
-
Спортинг Лиссабон
-
19 октября
19:45
ПСЖ
-
РБ Лейпциг
-
19 октября
22:00
Порту
-
Милан
-
19 октября
22:00
Атлетико
-
Ливерпуль
-
19 октября
22:00
Аякс
-
Боруссия Дортмунд
-
19 октября
22:00
Шахтер
-
Реал Мадрид
-
19 октября
22:00
Интер
-
Шериф
-
19 октября
22:00
Барселона
-
Динамо Киев
-
20 октября
19:45
РБ Зальцбург
-
Вольфсбург
-
20 октября
19:45
Бенфика
-
Бавария
-
20 октября
22:00
Манчестер Юнайтед
-
Аталанта
-
20 октября
22:00
Янг Бойз
-
Вильярреал
-
20 октября
22:00
Лилль
-
Севилья
-
20 октября
22:00
Зенит
-
Ювентус
-
20 октября
22:00
Челси
-
Мальме
-
20 октября
22:00

Суарес впервые за 6 лет забил в выездном матче Лиги чемпионов

29 сентября 2021

Луис Суарес, Атлетико Мадрид

Футболисту понадобилось для этого 26 матчей.

Во втором туре группового этапа Лиги чемпионов мадридский Атлетико добыл волевую победу над Миланом (1:2) на Сан-Сиро.

Решающий гол на 90+7 минуте забил Луис Суарес, реализовав пенальти, тем самым прервав неприятную для себя статистику.

Дело в том, что Суарес не мог отличиться в гостевых матчах Лиги чемпионов на протяжении 26 матчей. В последний раз уругвайский нападающий забивал в ворота хозяев поля в рамках Лиги чемпионов в ворота Ромы в составе Барселоны. Случилось это 16 сентября 2015 года.

Также стоит отметить, что этот гол стал дебютным для футболиста в составе Атлетико в рамках Лиги чемпионов. На это Суаресу понадобилось 8 матчей.

На football.ua доступно видео голов и обзор матча Милан — Атлетико (1:2).

Команды
 
 Rambler's Top100