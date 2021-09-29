Ван-Биссака дисквалифицирован на два матча Лиги чемпионов

Футболист пропустит не только предстоящий поединок своей команды.

Участие правого защитника английского Манчестер Юнайтед Аарон Ван-Биссаки в поединке второго тура Лиги чемпионов УЕФА против испанского Вильярреала не представлялось возможным из-за его удаления в стартовом поединке "Красных дьяволов" в данном турнире против швейцарского Янг Бойз.

Однако, фол со стороны англичанина попал на контроль Дисциплинарному комитету УЕФА, окончательное решение которого пришлось аккурат к предстоящей игре на Олд Траффорд.

Контролирующий орган своим решением указал на необходимость наложения санкций на футболиста Манчестер Юнайтед сроком на две игры, аргументировав свою позицию степенью грубости совершенного нарушения правил.

Оценить фол со стороны Ван-Биссаки вы можете в обзоре поединка Янг Бойз — Манчестер Юнайтед, который доступен на нашем сайте. Об этом сообщает журналист британского агентства новостей PA Саймон Пич.

Таким образом, Аарон будет вынужден пропустить сразу две домашние игры в еврокубках подряд — кроме Вильярреала, под действие его санкций попал и матч против бергамаской Аталанты.