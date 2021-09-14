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-
Манчестер Сити
-
28 сентября
22:00
РБ Лейпциг
-
Брюгге
-
28 сентября
22:00
Порту
-
Ливерпуль
-
28 сентября
22:00
Милан
-
Атлетико
-
28 сентября
22:00
Боруссия Дортмунд
-
Спортинг Лиссабон
-
28 сентября
22:00
Реал Мадрид
-
Шериф
-
28 сентября
22:00
Аталанта
-
Янг Бойз
-
29 сентября
19:45
Зенит
-
Мальме
-
29 сентября
19:45
Бенфика
-
Барселона
-
29 сентября
22:00
Бавария
-
Динамо Киев
-
29 сентября
22:00
Манчестер Юнайтед
-
Вильярреал
-
29 сентября
22:00
Вольфсбург
-
Севилья
-
29 сентября
22:00
РБ Зальцбург
-
Лилль
-
29 сентября
22:00
Ювентус
-
Челси
-
29 сентября
22:00

Янг Бойз — Манчестер Юнайтед 2:1 Видео голов и обзор матча

14 сентября 2021

Янг Бойз - Манчестер Юнайтед, Getty Images

Смотрите обзор поединка ЛЧ на Football.ua.

В рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов Манчестер Юнайтед в гостях уступил Янг Бойз со счетом 2:1.

За "красных дьяволов" голом отличился Роналду. У Янг Бойз забивали Нгамалю и Сибачо. Вашему вниманию видео голов и обзор матча.

Янг Бойз — Манчестер Юнайтед 2:1

Голы: Нгамалю, 66, Сибачо, 90+5 - Роналду, 13

Янг Бойз: Фон Балльмос, Гефти (Сулеймани, 83), Лаупер, Камара, Гарсия, Мартинс Перейра (Ридер, 82), Фасснахт, Сьерро (Сибачо, 46), Нгамалю, Эбишер, Элиа.
Манчестер Юнайтед: Де Хеа, Ван-Биссака, Магуайр, Линделеф, Шоу, Погба, Фред, Бруну Фернандеш, ван де Бек (Варан, 46), Санчо (Диогу Далот, 37), Роналду.
Предупреждения: Фасснахт, Мартинс Перейра.
Удаление: Ван-Биссака.
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