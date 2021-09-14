Янг Бойз — Манчестер Юнайтед 2:1 Видео голов и обзор матча

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В рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов Манчестер Юнайтед в гостях уступил Янг Бойз со счетом 2:1.

За "красных дьяволов" голом отличился Роналду. У Янг Бойз забивали Нгамалю и Сибачо. Вашему вниманию видео голов и обзор матча.

Янг Бойз — Манчестер Юнайтед 2:1

Голы: Нгамалю, 66, Сибачо, 90+5 - Роналду, 13

Янг Бойз: Фон Балльмос, Гефти (Сулеймани, 83), Лаупер, Камара, Гарсия, Мартинс Перейра (Ридер, 82), Фасснахт, Сьерро (Сибачо, 46), Нгамалю, Эбишер, Элиа.

Манчестер Юнайтед: Де Хеа, Ван-Биссака, Магуайр, Линделеф, Шоу, Погба, Фред, Бруну Фернандеш, ван де Бек (Варан, 46), Санчо (Диогу Далот, 37), Роналду.

Предупреждения: Фасснахт, Мартинс Перейра.

Удаление: Ван-Биссака.