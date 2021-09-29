Лига чемпионов. Группа F. Накануне

Football.ua представляет анонсы поединков второго тура группового раунда Лиги чемпионов в квартете F.

Ситуация в квартете F после первого тура выглядит достаточно интригующе, ведь ситуативное лидерство захватил швейцарский Янг Бойз, а вот обыгранный им ранее английский Манчестер Юнайтед благополучно отправился на последнюю строчку турнирной таблицы.

№ Команда И В Н П З П О 1 Янг Бойз 1 1 0 0 2 1 3 2 Аталанта 1 0 1 0 2 2 1 3 Вильярреал 1 0 1 0 2 2 1 4 Манчестер Юнайтед 1 0 0 1 1 2 0

Аталанта — Янг Бойз

Среда, 29 сентября, 19:45. Атлети Адзурри д’Италия, Бергамо. Феликс Брых (Мюнхен, Германия) — главный арбитр встречи. Трансляция на медиасервисе Megogo.

Старт нового сезона итальянской Серии А для подопечных Джан Пьеро Гасперини получился неоднозначным, так как "Богиня" практически сразу попала в штормовую ситуацию, предваряющую начало ее выступлений в Лиге чемпионов УЕФА, и, как итог, на фоне двух потерь очков не сумела обыграть испанский Вильярреал на чужом поле (2:2). Впрочем, горевать в настолько ровном квартете у итальянского коллектива поводов особо не предвидится, так как если даже "Красные дьяволы" способны уступить уже в первом туре, то борьба до последнего тура просто гарантирована.

А уступила команда Оле-Гуннара Солскьяера именно швейцарскому Янг Бойз (1:2), с которым теперь предстоит иметь дело Руслану Малиновскому и его напарникам. "Желто-черные" вновь принимают участие в Лиге чемпионов, имея чемпионский титул своей страны у себя за плечами, а когда они дополнили и без того интригующий квартет, то стало сращу понятно, что уж несколько интересных матчей за групповой этап эти команды нам точно подарят. В национальном первенстве подопечные Давида Вагнера особого сопротивления в последнее время не встречают, однако Базель до этого успел их обогнать, и теперь гордо возвышается над оппонентами по чемпионской гонке. Хороший раздражитель на фоне подготовки Янг Бойз к очередному матчу на внутренней арене.

Место в клубном рейтинге УЕФА

Аталанта — 24;

Янг Бойз — 37.

Ориентировочные составы

Аталанта: Муссо — Демирал, Джимсити, Толой — Дзаппакоста, Фройлер, де Роон, Госенс — Пессина, Малиновский — Сапата.

Янг Бойз: фон Балльмоос — Хефти, Лаупер, Камара, Гарсия – Нгамале, Мартинш, Эбишер, Сиерро — Элиа, Мамбимби.

История противостояний: команды ранее не встречались между собой.

прогноз 3:1

Манчестер Юнайтед — Вильярреал

Среда, 29 сентября, 22:00. Олд Траффорд, Манчестер. Феликс Цвайер (Берлин, Германия) — главный арбитр встречи. Трансляция на медиасервисе Megogo.

Уже при первом взгляде на предматчевую вывеску в данной паре так и хочется сказать, что где-то мы это уже видели. И ведь правда, еще не остыли воспоминания от того момента, как Давид де Хеа не сумела забить пенальти в умопомрачительной затяжной серии пенальти, в результате чего его команда упустила возможность поднять над своей головой трофей Лиги Европы УЕФА по итогам прошлого сезона. И если Манчестер Юнайтед в тот момент триумф был не настолько необходим в плане получения путевки в еврокубки на следующий сезон, то вот для подопечных Унаи Эмери победа в его "фирменном" турнире и стала тем самым пропуском в европейский футбол.

Поменялось ли что-то кардинальным образом внутри команд Солскьяера и Эмери за столько короткий период? Скорее нет, чем да. Разве что, "Красные дьяволы" усилии состав Джейдоном Санчо, Рафаэлем Вараном и Криштиану Роналду, и теперь ставят перед собой куда более внушительные задачи. А вот "желтая субмарина" словно надела на себя проклятое кольцо с этим долгожданным европейским трофеем — лишь одна победа в новом сезоне, на фоне уймы ничейных результатов и поражений. Плохо выступает в последнее время и английский коллектив — два предыдущих матча завершились неудачами с одинаковым итоговым счетом (0:1), из-за чего Юнайтед выбыли из борьбы за Кубок английской лиги. Сгустились тучи над Солскьяером после подобных выступлений его команды, даже несмотря на не самый плохой старт сезона.

Место в клубном рейтинге УЕФА

Манчестер Юнайтед — 10;

Вильярреал — 20.

Ориентировочные составы

Манчестер Юнайтед: де Хеа — Далот, Байи, Варан, Линделеф — ван де Беек, Фред — Санчо, Фернандеш, Погба — Роналду.

Вильярреал: Рульи — Фойт, Альбиоль, Торрес, Педраса — Тригерос, Капу, Парехо — Данжума, Диа, Гомес.

История противостояний:

Всего матчей: 5 (5 ничьих);

На поле Манчестер Юнайтед: 2 матча (2 ничьих);

Разница забитых и пропущенных голов: 1-1;

Самый результативный матч: ничья 1:1 (2021).