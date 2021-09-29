Клопп: Мы отлично сыграли против крепкой команды

Наставник Ливерпуля Юрген Клопп прокомментировал победу в Лиге чемпионов.

В рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов Ливерпуль в гостях не оставил шансов Порту (1:5).

Наставник "красных" Юрген Клопп поделился мнением об игре своей команды.

"Сегодня мы сыграли в действительно хороший футбол. У нас не было много стопроцентных моментов, однако мы сумели забить свои полумоменты и сделать счет 2:0. Мы боролись против очень хорошей, крепкой команды, поэтому я доволен.

Конечно, у Порту выпало из обоймы несколько игроков по причине травмы и нам повезло в этом плане. Тем не менее, сегодня я полностью доволен игрой своей команды",- считает наставник Ливерпуля.

Также, Клопп прокомментировал выступления Кертиса Джонса в этом матче.

"Кертис провел выдающуюся игру. Быть может, в атаке он смотрелся не так ярко, но его действия в обороне были феноменальны. Перед игрой у него были проблемы с желудком, но они не повлияли на качество его игры. Я доволен",- цитирует немецкого специалиста официальный сайт "мерсисайдцев".

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