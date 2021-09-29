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-
19 октября
19:45
ПСЖ
-
РБ Лейпциг
-
19 октября
22:00
Порту
-
Милан
-
19 октября
22:00
Атлетико
-
Ливерпуль
-
19 октября
22:00
Аякс
-
Боруссия Дортмунд
-
19 октября
22:00
Шахтер
-
Реал Мадрид
-
19 октября
22:00
Интер
-
Шериф
-
19 октября
22:00
Барселона
-
Динамо Киев
-
20 октября
19:45
РБ Зальцбург
-
Вольфсбург
-
20 октября
19:45
Бенфика
-
Бавария
-
20 октября
22:00
Манчестер Юнайтед
-
Аталанта
-
20 октября
22:00
Янг Бойз
-
Вильярреал
-
20 октября
22:00
Лилль
-
Севилья
-
20 октября
22:00
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-
Ювентус
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20 октября
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Клопп: Мы отлично сыграли против крепкой команды

29 сентября 2021

Юрген Клопп, ФК Ливерпуль

Наставник Ливерпуля Юрген Клопп прокомментировал победу в Лиге чемпионов.

В рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов Ливерпуль в гостях не оставил шансов Порту (1:5).

Наставник "красных" Юрген Клопп поделился мнением об игре своей команды.

"Сегодня мы сыграли в действительно хороший футбол. У нас не было много стопроцентных моментов, однако мы сумели забить свои полумоменты и сделать счет 2:0. Мы боролись против очень хорошей, крепкой команды, поэтому я доволен.

Конечно, у Порту выпало из обоймы несколько игроков по причине травмы и нам повезло в этом плане. Тем не менее, сегодня я полностью доволен игрой своей команды",- считает наставник Ливерпуля.

Также, Клопп прокомментировал выступления Кертиса Джонса в этом матче.

"Кертис провел выдающуюся игру. Быть может, в атаке он смотрелся не так ярко, но его действия в обороне были феноменальны. Перед игрой у него были проблемы с желудком, но они не повлияли на качество его игры. Я доволен",- цитирует немецкого специалиста официальный сайт "мерсисайдцев".

Смотрите на нашем сайте видео голов и обзор матча Порту — Ливерпуль (1:5).

Источник: ФК Ливерпуль

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