Салах вышел на второе место в списке африканских бомбардиров Лиги чемпионов

На счету форварда "красных" 31 забитый мяч.

Вчера, 28 сентября, состоялся поединок второго тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором Ливерпуль разгромил Порту (5:1).

В этом противостоянии оформленным дублем отметился нападающий "красных" Мохаммед Салах.

По информации OptaJoe, это был 31 забитый мяч для 29-летнего египтянина в 60 матчах и он стал лишь третьим африканским футболистом в истории, который смог преодолеть или добраться до отметки в 30 голов в Лиге чемпионов.

Таким образом, Салах вышел на второе место в рейтинге африканских бомбардиров ЛЧ, опередив Самуэля Это`О, на счету которого 30 голов. Лидирует в этом списке Дидье Дрогба — 44 забитых мяча.

На Football.ua доступен для просмотра видеообзор матча Порту — Ливерпуль.