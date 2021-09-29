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-
19 октября
22:00
Порту
-
Милан
-
19 октября
22:00
Атлетико
-
Ливерпуль
-
19 октября
22:00
Аякс
-
Боруссия Дортмунд
-
19 октября
22:00
Шахтер
-
Реал Мадрид
-
19 октября
22:00
Интер
-
Шериф
-
19 октября
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Барселона
-
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-
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-
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Бенфика
-
Бавария
-
20 октября
22:00
Манчестер Юнайтед
-
Аталанта
-
20 октября
22:00
Янг Бойз
-
Вильярреал
-
20 октября
22:00
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-
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-
20 октября
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Салах вышел на второе место в списке африканских бомбардиров Лиги чемпионов

29 сентября 2021

Мохаммед Салах (справа), Getty Images

На счету форварда "красных" 31 забитый мяч.

Вчера, 28 сентября, состоялся поединок второго тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором Ливерпуль разгромил Порту (5:1).

В этом противостоянии оформленным дублем отметился нападающий "красных" Мохаммед Салах.

По информации OptaJoe, это был 31 забитый мяч для 29-летнего египтянина в 60 матчах и он стал лишь третьим африканским футболистом в истории, который смог преодолеть или добраться до отметки в 30 голов в Лиге чемпионов.

Таким образом, Салах вышел на второе место в рейтинге африканских бомбардиров ЛЧ, опередив Самуэля Это`О, на счету которого 30 голов. Лидирует в этом списке Дидье Дрогба — 44 забитых мяча.

На Football.ua доступен для просмотра видеообзор матча Порту — Ливерпуль.

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