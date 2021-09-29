Аякс
2
Бешикташ
0
28 сентября
19:45
Шахтер
0
Интер
0
28 сентября
19:45
ПСЖ
2
Манчестер Сити
0
28 сентября
22:00
РБ Лейпциг
1
Брюгге
2
28 сентября
22:00
Порту
1
Ливерпуль
5
28 сентября
22:00
Милан
1
Атлетико
2
28 сентября
22:00
Боруссия Дортмунд
1
Спортинг Лиссабон
0
28 сентября
22:00
Реал Мадрид
1
Шериф
2
28 сентября
22:00
Аталанта
-
Янг Бойз
-
29 сентября
19:45
Зенит
-
Мальме
-
29 сентября
19:45
Бенфика
-
Барселона
-
29 сентября
22:00
Бавария
-
Динамо Киев
-
29 сентября
22:00
Манчестер Юнайтед
-
Вильярреал
-
29 сентября
22:00
Вольфсбург
-
Севилья
-
29 сентября
22:00
РБ Зальцбург
-
Лилль
-
29 сентября
22:00
Ювентус
-
Челси
-
29 сентября
22:00
Брюгге
-
Манчестер Сити
-
19 октября
19:45
Бешикташ
-
Спортинг Лиссабон
-
19 октября
19:45
ПСЖ
-
РБ Лейпциг
-
19 октября
22:00
Порту
-
Милан
-
19 октября
22:00
Атлетико
-
Ливерпуль
-
19 октября
22:00
Аякс
-
Боруссия Дортмунд
-
19 октября
22:00
Шахтер
-
Реал Мадрид
-
19 октября
22:00
Интер
-
Шериф
-
19 октября
22:00
Барселона
-
Динамо Киев
-
20 октября
19:45
РБ Зальцбург
-
Вольфсбург
-
20 октября
19:45
Бенфика
-
Бавария
-
20 октября
22:00
Манчестер Юнайтед
-
Аталанта
-
20 октября
22:00
Янг Бойз
-
Вильярреал
-
20 октября
22:00
Лилль
-
Севилья
-
20 октября
22:00
Зенит
-
Ювентус
-
20 октября
22:00
Челси
-
Мальме
-
20 октября
22:00

Месси: Этот гол — выход на новый уровень для меня

29 сентября 2021

ПСЖ

Форвард ПСЖ прокомментировал матч против Манчестер Сити.

Нападающий Пари Сен-Жермен Лионель Месси прокомментировал уверенную победу своей команды в матче против Манчестер Сити (2:0).

"Я очень счастлив за команду. Я считаю, мы продемонстрировали отличный футбол. Эта победа очень важна для нас, особенно после обидной ничьей в матче против Брюгге. Что касается моего гола, то все произошло очень быстро, Мбаппе очень здорово сбросил мне мяч, так что у меня было время для точного удара.

Конечно я счастлив, ведь это всего второй мой матч на Парк де Пренс. Для меня этот гол как выход на новый уровень, но главное — результат команды",- прокомментировал исход встречи Месси для пресс-службы ПСЖ.

Смотрите на нашем сайте видео голов и обзор матча ПСЖ — Манчестер Сити (2:0).

Источник: ФК ПСЖ

Команды
 
 Rambler's Top100