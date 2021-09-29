Месси: Этот гол — выход на новый уровень для меня

Форвард ПСЖ прокомментировал матч против Манчестер Сити.

Нападающий Пари Сен-Жермен Лионель Месси прокомментировал уверенную победу своей команды в матче против Манчестер Сити (2:0).

"Я очень счастлив за команду. Я считаю, мы продемонстрировали отличный футбол. Эта победа очень важна для нас, особенно после обидной ничьей в матче против Брюгге. Что касается моего гола, то все произошло очень быстро, Мбаппе очень здорово сбросил мне мяч, так что у меня было время для точного удара.

Конечно я счастлив, ведь это всего второй мой матч на Парк де Пренс. Для меня этот гол как выход на новый уровень, но главное — результат команды",- прокомментировал исход встречи Месси для пресс-службы ПСЖ.

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