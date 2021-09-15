Бешикташ — Боруссия Д 1:2 Видео голов и обзор матча

лента новостей

00:44

Манчестер Сити — РБ Лейпциг 6:3 Видео голов и обзор матча

00:20

Атлетико и Порту голами не отметились

00:09

ПСЖ с Месси, Неймаром и Мбаппе не смог обыграть Брюгге

23:59

Покер Алле принес Аяксу уверенную победу над Спортингом

23:58

Ливерпуль вырвал победу у Милана в умопомрачительном поединке

23:56

Манчестер Сити обыграл Лейпциг в матче с девятью голами

23:55

Реал вырвал победу в концовке матча против Интера

23:49

Сын Мальдини дебютировал в Лиге чемпионов

23:29

Де Дзерби: Сильная команда не должна пропускать такие голы, как мы сегодня

23:09

Майкон — лучший игрок Шахтера в матче против Шерифа по версии Whoscored