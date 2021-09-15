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-
28 сентября
22:00
Порту
-
Ливерпуль
-
28 сентября
22:00
Милан
-
Атлетико
-
28 сентября
22:00
Боруссия Дортмунд
-
Спортинг Лиссабон
-
28 сентября
22:00
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-
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-
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Бенфика
-
Барселона
-
29 сентября
22:00
Бавария
-
Динамо Киев
-
29 сентября
22:00
Манчестер Юнайтед
-
Вильярреал
-
29 сентября
22:00
Вольфсбург
-
Севилья
-
29 сентября
22:00
РБ Зальцбург
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-
29 сентября
22:00
Ювентус
-
Челси
-
29 сентября
22:00

Бешикташ — Боруссия Д 1:2 Видео голов и обзор матча

15 сентября 2021

Бешикташ - Боруссия Д, Getty images

Смотрите обзор противостояния на Football.ua.

В рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов Бешикташ дома с минимальным счетом уступил Боруссии Д (1:2).

У "орлов" забил Монтеро. У "шмелей" отмечались Беллингэм и Холанд. Вашему вниманию видео голов и обзор матча.

Бешикташ — Боруссия Д 1:2
Голы: Монтеро, 90+4 — Беллингэм, 20, Холанд, 45+3

Бешикташ: Дестаноглу — Розье, Велинтон, Монтеро, Нсакала -  Геззаль, Хатчинсон (Учан, 78), Пьянич, Соуза — Батшуайи, Ларин (Караман, 61).

Боруссия Д: Кобель — Менье, Хуммельс (Понграчич, 70), Аканджи, Геррейру — Брандт (Витцель, 46), Дауд, Беллинэм (Вольф, 69) — Ройс, Мален (Мукоко, 70), Холанд.

Предупреждения: Велинтон, Монтеро, Хатчинсон — Менье, Мукоко

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