Бешикташ — Боруссия Д 1:2 Видео голов и обзор матча

В рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов Бешикташ дома с минимальным счетом уступил Боруссии Д (1:2).
У "орлов" забил Монтеро. У "шмелей" отмечались Беллингэм и Холанд. Вашему вниманию видео голов и обзор матча.
Бешикташ — Боруссия Д 1:2
Голы: Монтеро, 90+4 — Беллингэм, 20, Холанд, 45+3
Бешикташ: Дестаноглу — Розье, Велинтон, Монтеро, Нсакала - Геззаль, Хатчинсон (Учан, 78), Пьянич, Соуза — Батшуайи, Ларин (Караман, 61).
Боруссия Д: Кобель — Менье, Хуммельс (Понграчич, 70), Аканджи, Геррейру — Брандт (Витцель, 46), Дауд, Беллинэм (Вольф, 69) — Ройс, Мален (Мукоко, 70), Холанд.
Предупреждения: Велинтон, Монтеро, Хатчинсон — Менье, Мукоко