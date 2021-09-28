Аякс на классе разобрался с Бешикташем

Завершился матч Лиги чемпионов.

В рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов амстердамский Аякс на классе обыграл турецкий Бешикташ со счетом 2:0.

Оба гола были забиты подопечными Эрика тен Хага еще в первом тайме. На 17 минуте игры Бергхюйс получил мяч от Тадича и послал того в правый нижний угол ворот.

Под конец первого тайма Себастьян Алле забил второй мяч. Он откликнулся на прострел и одним касанием отправил мяч точно в сетку.

Таким образом амстердамский клуб стартует с двух побед в группе. У Бешикташа два поражения.

Аякс - Бешикташ 2:0

Голы: Бергхюйс, 17, Алле, 42

Аякс: Пасвеер, Мазрауи, Мартинес, Тимбер, Блинд, Альварес, Гравенберх, Тадич, Бергхюйс (Классен, 72), Аллер, Антони (Нерес, 71).

Бешикташ: Дестаноглу, Розье, Нсакала, Саатчи, Мераш (Вардар, 73), Йылмаз (Тере, 46), Соуза, Учан (Озъякуп, 46), Боздоган, Караман, Батшуайи.

Предупреждение: Боздоган.