Из-за введения в Украине "желтой зоны карантина" уменьшат количество зрителей на матче Шахтер — Интер

На НСК Олимпийский допустят не более 50% болельщиков.

Введение в Украине "желтой зоны карантина" скажется на посещаемости домашних матчей украинских команд в Лиге чемпионов.

Вместо ранее запланированного заполнения НСК Олимпийский на 70%, на матче второго тура группового раунда Лиги чемпионов против Интера столичная арена будет заполнена не более, чем на 50%.

Матч Шахтер — Интер состоится 28 сентября. Начало в 19:45 по киевскому времени.

В первом туре Шахтер уступил Шерифу, а Интер проиграл Реалу.

Ранее Football.ua разбирался, чем грозит футболу в Украине введение "желтой зоны".