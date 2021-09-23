Янг Бойз
2
Манчестер Юнайтед
1
14 сентября
19:45
Севилья
1
РБ Зальцбург
1
14 сентября
19:45
Динамо Киев
0
Бенфика
0
14 сентября
22:00
Барселона
0
Бавария
3
14 сентября
22:00
Вильярреал
2
Аталанта
2
14 сентября
22:00
Лилль
0
Вольфсбург
0
14 сентября
22:00
Мальме
0
Ювентус
3
14 сентября
22:00
Челси
1
Зенит
0
14 сентября
22:00
Бешикташ
1
Боруссия Дортмунд
2
15 сентября
19:45
Шериф
2
Шахтер
0
15 сентября
19:45
Брюгге
1
ПСЖ
1
15 сентября
22:00
Манчестер Сити
6
РБ Лейпциг
3
15 сентября
22:00
Ливерпуль
3
Милан
2
15 сентября
22:00
Атлетико
0
Порту
0
15 сентября
22:00
Спортинг Лиссабон
1
Аякс
5
15 сентября
22:00
Интер
0
Реал Мадрид
1
15 сентября
22:00
Аякс
-
Бешикташ
-
28 сентября
19:45
Шахтер
-
Интер
-
28 сентября
19:45
ПСЖ
-
Манчестер Сити
-
28 сентября
22:00
РБ Лейпциг
-
Брюгге
-
28 сентября
22:00
Порту
-
Ливерпуль
-
28 сентября
22:00
Милан
-
Атлетико
-
28 сентября
22:00
Боруссия Дортмунд
-
Спортинг Лиссабон
-
28 сентября
22:00
Реал Мадрид
-
Шериф
-
28 сентября
22:00
Аталанта
-
Янг Бойз
-
29 сентября
19:45
Зенит
-
Мальме
-
29 сентября
19:45
Бенфика
-
Барселона
-
29 сентября
22:00
Бавария
-
Динамо Киев
-
29 сентября
22:00
Манчестер Юнайтед
-
Вильярреал
-
29 сентября
22:00
Вольфсбург
-
Севилья
-
29 сентября
22:00
РБ Зальцбург
-
Лилль
-
29 сентября
22:00
Ювентус
-
Челси
-
29 сентября
22:00

Из-за введения в Украине "желтой зоны карантина" уменьшат количество зрителей на матче Шахтер — Интер

23 сентября 2021

Из-за введения в Украине

На НСК Олимпийский допустят не более 50% болельщиков.

Введение в Украине "желтой зоны карантина" скажется на посещаемости домашних матчей украинских команд в Лиге чемпионов.

Вместо ранее запланированного заполнения НСК Олимпийский на 70%, на матче второго тура группового раунда Лиги чемпионов против Интера столичная арена будет заполнена не более, чем на 50%.

Матч Шахтер — Интер состоится 28 сентября. Начало в 19:45 по киевскому времени.

В первом туре Шахтер уступил Шерифу, а Интер проиграл Реалу.

Ранее Football.ua разбирался, чем грозит футболу в Украине введение "желтой зоны".

Команды
статьи по теме:
Роберто Де Дзерби, ФК Шахтер 22 сентября 2021 Де Дзерби выиграл первый трофей в Шахтере
Тактика в матче Шахтер — Динамо: за счет чего Де Дзерби переиграл Луческу 23 сентября 2021 Тактика в матче Шахтер — Динамо: за счет чего Де Дзерби переиграл Луческу
Шахтер - Динамо, Getty Images 23 сентября 2021 Шахтер — Динамо 3:0 Видео голов и обзор матча за Суперкубок Украины
Шахтер — Динамо, фото ФК Шахтер Донецк 23 сентября 2021 Шахтер — Динамо: наши оценки "горнякам"
Шахтер — Динамо Киев, фото ФК Динамо Киев 23 сентября 2021 Шахтер — Динамо: наши оценки команде Луческу
Шахтер — Динамо Киев, фото ФК Шахтер Донецк 22 сентября 2021 Шахтер — обладатель Суперкубка-2021!
 
 Rambler's Top100