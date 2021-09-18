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-
28 сентября
22:00
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-
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-
28 сентября
22:00
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Миколенко: Сказал Яремчуку, что они отскочили, а он мне — то же самое в ответ

18 сентября 2021

Виталий Миколенко. Фото ФК Динамо Киев

Защитник киевлян подвел итоги матча против Бенфики.

Киевское Динамо сыграло вничью с лиссабонской Бенфикой в рамках матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Отметим, что Николай Шапаренко вывел Динамо вперед в концовке встречи, но гол не был засчитан из-за офсайда у Дениса Гармаша.

Защитник киевлян Виталий Миколенко рассказал, почему не удалось добыть победу в матче и вспомнил разговор с Романом Яремчуком на футбольном поле.

Думаю, самый сложный момент был для Шапаренко. Все уже думали, что мы забили на последних секундах и победили, оставалось 20 секунд, но подняли – вне игры. Там был чистый офсайд.

Не сказал бы, что украли победу – когда-то ВАР нам поможет, сейчас не помог. Могли проиграть, могли выиграть, ничья – закономерный результат.

Яремчук? — Я ему сказал, что они отскочили, а он мне – то же самое в ответ", — сказал Миколенко в интервью BurBazz.

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