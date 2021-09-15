Манчестер Сити обыграл Лейпциг в матче с девятью голами

Завершился матч группового этапа Лиги чемпионов.

В рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов Манчестер Сити дома обыграл Лейпциг (6:3).

Подопечные Пепа Гвардиолы начали выполнять задачу на матч еще в первом тайме. На 16 минуте после подачи с углового Аке выпрыгнул выше всех и поразил ворота ударом головой. Через 12 минут английский клуб сделал счет 2:0. Норди Мукиеле неудачно сыграл, поразив собственные ворота.

Нкунку на 42 минуте после передачи от Мукиеле сумел один мяч отыграть, но Манчестер и на этом не остановился. На 45 минуте "горожане" заработали пенальти, который реализовал Марез.

На второй тайм Лейпциг вышел с мыслью, что что-то нужно менять. И у них здорово получилось отквитать еще один мяч. Нкунку на 51 минуте оформил дубль. На 56 Грилиш на индивидуальном мастерстве прошел к штрафной гостей и идеальным ударом издали огорчил Гулачи. И все же Нкунку стал главной фигурой своей команды. Француз на 74 минуте оформил хет-трик. Но это был не день немецкой команды. Канселу буквально через минуту забил пятый мяч Сити в этой встрече, а под конец игры Жезус забил шестой. Сумасшедший выдался матч.

Манчестер Сити — Лейпциг 6:3

Голы: Аке, 16, Мукиеле (АГ), 28, Марез, 45+2, Грилиш, 56, Канселу, 75, Жезус, 85 — Нкунку, 42, 51, 74

Манчестер Сити: Эдерсон, Жоау Канселу, Аке, Рубен Диаш, Зинченко, де Брюйне (Фоден, 71), Бернарду Силва (Гюндоган, 59), Родри (Фернандиньо, 59), Грилиш (Габриэл Жезус, 81), Марез, Ферран Торрес (Стерлинг, 72).

РБ Лейпциг: Гулачи, Мукиеле, Орбан, Клостерманн, Анхелиньо, Форсберг (Собослаи, 61), Лаймер (Айдара, 60), Нкунку (Гвардиол, 81), Ольмо (Бробби, 72), Адамс, Андре Силва (Поульсен, 60).



Предупреждения: Зинченко, Клостерманн, Адамс, Анхелиньо.



Удаление: Анхелиньо.