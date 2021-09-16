Манчестер Сити — РБ Лейпциг 6:3 Видео голов и обзор матча

Манчестер Сити в рамках поединка первого тура группового этапа Лиги чемпионов принимал на своем поле РБ Лейпциг.
Команды выдали сумасшедший поединок с девятью забитыми голами и удалением для Анхелиньо.
"Быки" весь матч гнались за соперником, но так и не смогли отыграться за девяносто минут игрового времени.
Отметим, что Александр Зинченко провел на поле весь матч и получил желтую карточку.
Обзор матча Лиги чемпионов:
Манчестер Сити — Лейпциг 6:3
Голы: Аке, 16, Мукиеле (АГ), 28, Марез, 45+2, Грилиш, 56, Канселу, 75, Жезус, 85 — Нкунку, 42, 51, 74
Манчестер Сити: Эдерсон, Жоау Канселу, Аке, Рубен Диаш, Зинченко, де Брюйне (Фоден, 71), Бернарду Силва (Гюндоган, 59), Родри (Фернандиньо, 59), Грилиш (Габриэл Жезус, 81), Марез, Ферран Торрес (Стерлинг, 72).
РБ Лейпциг: Гулачи, Мукиеле, Орбан, Клостерманн, Анхелиньо, Форсберг (Собослаи, 61), Лаймер (Айдара, 60), Нкунку (Гвардиол, 81), Ольмо (Бробби, 72), Адамс, Андре Силва (Поульсен, 60).
Предупреждения: Зинченко, Клостерманн, Адамс, Анхелиньо.
Удаление: Анхелиньо.