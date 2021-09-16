Браим Диас: На Энфилде очень сложно выйти вперед по счету

Полузащитник Милана прокомментировал исход неудачной для его команды игра на Энфилде.

В рамках первого тура Лиги чемпионов УЕФА итальянский Милан принимал участие в противостоянии против Ливерпуля на Энфилде, однако так и не сумел зацепиться за очки, несмотря на попытки переломить ход событий у экватора между таймами (2:3).

Ливерпуль — Милан 3:2 Видео голов и обзор матча

Автор одного из голов в ворота "красных", полузащитник коллектива Стефано Пьоли Браим Диас, после финального свистка прокомментировал исход противостояния с точки зрения своей команды.

"Мы начали не лучшим образом, а соперники, напротив, были очень агрессивны. Затем, мы проявили больше настойчивости и интенсивности, чтобы перевернуть игру.

На Энфилде очень сложно выйти вперед по счету, поэтому нам еще сильнее обидно за то, что Салах так быстро отыграл второй мяч. Однако, случилось то, что случилось, — мы пропустили дважды во втором тайме, и проиграли игру.

Считаю, что Милан доказал, что способен бороться за выход в плей-офф Лиги чемпионов. Я чувствую злость от того, что понимаю, что мы бы могли выиграть эту игру, поэтому да, результат матч против Ливерпуля меня сильно расстроил", — заключил испанец.

В следующем туре итальянский Милан сыграет дома против мадридского Атлетико.