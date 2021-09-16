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Лаутаро Мартинес: Если не забиваешь в своих ситуациях, то можешь ждать поражения в любой момент

16 сентября 2021

Лаутаро Мартинес, Getty Images

Форвард Интера оценил выступление его команды в неудачном матче против Реала.

Миланский Интер стартовал на групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА с поражения от мадридского Реала на поле домашнего стадиона Джузеппе Меацца (0:1).

Интер — Реал 0:1 Видео гола и обзор матча

После финального свистка, нападающий "змей" Лаутаро Мартинес поделился своим впечатлением от данного поединка.

"Интер заслуживал гораздо большего. Мы прекрасно знаем, насколько сложны матчи Лиги чемпионов, и против каких команд нам приходится играть.

Если ты не забиваешь в своих ситуациях, то можешь ждать поражения в любой момент. Против таких команд, как мадридский Реал, нельзя позволять себе тратить создаваемые шансы.

Теперь, мы должны подумать над собственной работой на тренировках. Мы должны исправить те недочеты, которые допустили, не упуская при этом те позитивные моменты, которые наблюдались в нашей игре. Будем больше работать — быстрее придем к успеху", — рассказал о принципах своей подготовки аргентинец.

В следующем туре миланский Интер будет играть в гостях против донецкого Шахтера.

Команды
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