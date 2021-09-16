Грилиш: Игроки Ман Сити все время говорят о прошлом финале

Манчестер Сити в невероятном стиле "перестрелял" РБ Лейпциг в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов (6:3)
Английский полузащитник "горожан" Джек Грилиш подвел итоги победного поединка, рассказав о разговорах своих одноклубников в раздевалке.
"Игроки все время говорят о прошлом финале. В этом году все настроены сделать один шаг дальше. Старт получился хорошим. Надеюсь, что в этот раз пройдем весь путь до конца.
Здорово, что мы победили. Отличный вечер для команды и для меня лично. Мне удалось забить — это потрясающее чувство", — сказал Грилиш в комментарии официальному сайту УЕФА.
Вашему вниманию видео голов и обзор матча Манчестер Сити — РБ Лейпциг.