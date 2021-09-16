Робертсон: В первые полчаса мы уничтожили Милан

Защитник Ливерпуля прокомментировал успех своей команды в игре против Милана.

Накануне, английский Ливерпуль успешно стартовал на групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА, в "классическом" поединке на Энфилде обыграв итальянский Милан (3:2), с которым до этого встречался в официальных поединках исключительно в рамках финалов главного клубного турнира Старого Света.

Ливерпуль — Милан 3:2 Видео голов и обзор матча

По завершении поединка, фланговый защитник "красных" Эндрю Робертсон, заработавший в середине первого тайма пенальти для Мохаммеда Салаха, который затем не смог его реализовать, поделился своими впечатлениями от сыгранной при переполненных трибунах домашнего стадиона дуэли.

"Уверен, что наш матч оказался приятной находкой для нейтрального болельщика, и тем более я уверен, что болельщикам на трибунах понравилось это зрелище.

В первые полчаса мы уничтожили соперников. Потом, мы стали небрежными в своей комбинационной игре, и перестали делать то, что до этого делали хорошо. Мы позволили Милану вернуться в игру и ушли на перерыв с мыслями: "Как мы вообще позволили этому случиться?".

В начале второго тайма было важно выйти, и забыть о последних 10 минутах первой половины, выйти, и сделать то, что мы делали в течение первого получаса.

Мы забили ранний гол, а затем был отличный удар от "Хендо", и уже потом мы сумели удержать преимущество до конца игры. После этого у них действительно не было шансов, что очень приятно для меня, как для игрока обороны. Мы знаем, насколько сложна Лига чемпионов и как важно начинать турнир с победы.

В последние 10 минут первого тайма разрывы в полузащите стали слишком большими. Тренеры в перерыве указали нам на промежутки между нашими игроками, что всегда является опасным, если вингеры соперников начинают проходить ко штрафной. Как только мы закрыли пробелы, Милану попросту не осталось куда девать мяч.

Когда ты играешь в этом турнире, ты играешь против хороших команд. Нам нужно быть умнее. Это было действительно сложно, но нам удалось выйти во второй половине, сыграть в свой футбол и снова насладиться им", — подытожил шотландский футболист.

В следующем туре английский Ливерпуль сыграет в гостях у португальского Порту.