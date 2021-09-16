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-
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Пьоли: Надеюсь, что в будущем мы столкнемся с командами с чуть ниже уровнем, чем Ливерпуль

16 сентября 2021

Стефано Пьоли, Getty Images

Наставник Милана прокомментировал неудачу его команды в игре против Ливерпуля.

В достаточно зрелищном поединке в рамках первого тура Лиги чемпионов УЕФА английский Ливерпуль и итальянский Милан на поле стадиона Энфилд устроили выяснение отношений, которое завершилось сразу пятью забитыми мячами и итоговой победой хозяев поля (3:2).

Ливерпуль — Милан 3:2 Видео голов и обзор матча

По завершении поединка, главный тренер "россонери" Стефано Пьоли прокомментировал выступление своей команды в этот вечер.

"Ливерпуль заслуживает похвалы за интенсивность и качество футбола с их стороны, прежде всего — в первые 25 минут.

Нам удалось перевернуть ход игры в конце первого тайма, и мы очень сожалеем о двух голах, которые мы пропустили после перерыва. Наряду с качеством игры Ливерпуля, мы также допустили ошибки в этих ситуациях. Надеюсь, что в будущем мы столкнемся с командами с чуть ниже уровнем и не будем уступать в таких ситуациях.

Это был ценный урок, который поможет нам двигаться вперед. Команда была мотивирована. Мы ожидали, что Ливерпуль будет показывать агрессию в начале, но были слишком статичны и не смогли выдержать стартовый прессинг. Когда у тебя нет мяча, ты попадаешь в опасность.

Это был очень хороший футбол. Жаль, что мы проиграли, потому что сильный старт здесь был куда важнее остальных компонентов. Я уходил с поля Энфилда, осознавая, что моя команда может расти еще больше, и нам все еще нужно работать над мелкими деталями, потому что это то, что имеет значение в Лиге чемпионов.

Ливерпуль очень осторожно прикрывали центральные зоны и перекрывали направления длинных передач, поэтому нас постоянно ловили прессингом, и это приводило к появлению менее выгодных для нас ситуаций. Ребичу удавалось несколько раз убегать в контратаки, но мы не всегда правильно передавали ему мяч.

Мы знаем, что Ливерпуль делает темп и интенсивность важной частью своей тактической игры. Нам нужно было больше движения от мяча, чтобы избавиться от опеки. Когда на тебя оказывается так много прессинга, тебе нужно быстрее отдавать пас, и в этом мы явно не преуспевали.

Что меня разочаровывает, и мы должны работать над этим, так это то, что мы позволили Ливерпулю играть в длинные передачи, от которых мы обычно хорошо защищаемся. Мы могли бы создать гораздо больше проблем для нападающих Ливерпуля и усложнить им задачу", — с сожалением подытожил итальянский специалист.

В следующем туре итальянский Милан сыграет дома против мадридского Атлетико.

Источник: Sky Sports

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