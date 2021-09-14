Стал известен список игроков Шахтера на матч Лиги чемпионов против Шерифа

14 сентября 2021

Фото ФК Шахтер

Роберто Де Дзерби рассчитывает на 24 исполнителей.

В реду, 15 сентября, Шахтер стартует в групповом раунде Лиги чемпионов поединком против Шерифа.

Тренерский штаб Роберто Де Дзерби определил 24-х исполнителей, которые смогут сыграть в Тирасполе.

Вратари: Шевченко, Пузанков, Пятов.

Защитники: Додо, Витао, Марлон, Матвиенко, Конопля, Исмаили, Корниенко, Бондарь.

Полузащитники: Степаненко, Майкон, Маркос, Тете, Бондаренко, Мудрик, Патрик, Судаков, Педриньо.

Нападающие: Траоре, Сикан, Фернандо.

Матч Шериф — Шахтер состоится в среду, 15 сентября. Начало в 19:45 по киевскому времени. 

Ранее Football.ua сообщил, где можно посмотреть поединок.

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