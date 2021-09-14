Стал известен список игроков Шахтера на матч Лиги чемпионов против Шерифа

В реду, 15 сентября, Шахтер стартует в групповом раунде Лиги чемпионов поединком против Шерифа.
Тренерский штаб Роберто Де Дзерби определил 24-х исполнителей, которые смогут сыграть в Тирасполе.
Вратари: Шевченко, Пузанков, Пятов.
Защитники: Додо, Витао, Марлон, Матвиенко, Конопля, Исмаили, Корниенко, Бондарь.
Полузащитники: Степаненко, Майкон, Маркос, Тете, Бондаренко, Мудрик, Патрик, Судаков, Педриньо.
Нападающие: Траоре, Сикан, Фернандо.
Матч Шериф — Шахтер состоится в среду, 15 сентября. Начало в 19:45 по киевскому времени.
Ранее Football.ua сообщил, где можно посмотреть поединок.