лента новостей

18:23

Динамо U-19 разгромило Бенфику U-19 в юношеской Лиге чемпионов

17:25

Стал известен список игроков Шахтера на матч Лиги чемпионов против Шерифа

16:13

Шериф — Шахтер: где смотреть матч Лиги чемпионов

15:48

Ибрагимович пропустит матч против Ливерпуля в Лиге чемпионов

15:22

Стала известна заявка Шахтера на Юношескую лигу УЕФА

14:58

Марлон: Не описать эмоции, которые переполняют, когда играешь в Лиге чемпионов

14:32

Де Дзерби: Мы уважаем Шериф, ведь они смогли попасть в групповой этап Лиги чемпионов

14:12

Динамо Киев — Бенфика: где смотреть матч Лиги чемпионов

13:59

Пресс-конференция Де Дзерби перед матчем с Шерифом

11:40

Исмаили: Нам снова предстоит сыграть в очень сложной группе ЛЧ