Стала известна заявка Шахтера на Юношескую лигу УЕФА

Уже в среду, 15 сентября, молодежная команда донецкого Шахтера стартует в групповом этапе розыгрыша Юношеской лиги УЕФА.
Тренерский штаб во главе с Оскаром Ратулутрой определился с составом юношеской команды Шахтера на предстоящий турнир.
Заявка Шахтера на Юношескую лигу УЕФА.
Вратари: Денис Твардовский, Тимур Пузанков, Денис Барченко, Максим Набыт, Владислав Кравец, Марко Кессель
Защитники: Марьян Фарина, Назарий Гаврилюк, Эдуард Козик, Андрей Булеза, Олег Чуйко, Александр Роспутько, Роман Савченко, Юрий Матвеев, Марьян Бац, Антон Дрозд, Николай Огарков
Полузащитники: Илья Гулько, Дмитрий Капинус, Артем Шолар, Антон Глущенко, Иван Лосенко, Олег Пушкарев, Роман Плющ, Кирилл Сигеев, Александр Ющенко, Максим Деркач, Даниил Кревсун, Евгений Янович, Богдан Будко
Нападающие: Даниил Гончарук, Кристиан Бако, Владислав Погорелый, Артем Векленко, Иван Борисенко, Михаил Дубровный, Александр Якименко.
Соперниками Шахтера на групповом этапе Юношеской лиги УЕФА стали мадридский Реал, миланский Интер и тираспольский Шериф.