Стала известна заявка Шахтера на Юношескую лигу УЕФА

14 сентября 2021

Оскар Ратулутра. Фото ФК Шахтер Донецк

Оскар Ратулутра может рассчитывать на 37 исполнителей.

Уже в среду, 15 сентября, молодежная команда донецкого Шахтера стартует в групповом этапе розыгрыша Юношеской лиги УЕФА.

Тренерский штаб во главе с Оскаром Ратулутрой определился с составом юношеской команды Шахтера на предстоящий турнир.

Заявка Шахтера на Юношескую лигу УЕФА.

Вратари: Денис Твардовский, Тимур Пузанков, Денис Барченко, Максим Набыт, Владислав Кравец, Марко Кессель

Защитники: Марьян Фарина, Назарий Гаврилюк, Эдуард Козик, Андрей Булеза, Олег Чуйко, Александр Роспутько, Роман Савченко, Юрий Матвеев, Марьян Бац, Антон Дрозд, Николай Огарков

Полузащитники: Илья Гулько, Дмитрий Капинус, Артем Шолар, Антон Глущенко, Иван Лосенко, Олег Пушкарев, Роман Плющ, Кирилл Сигеев, Александр Ющенко, Максим Деркач, Даниил Кревсун, Евгений Янович, Богдан Будко

Нападающие: Даниил Гончарук, Кристиан Бако, Владислав Погорелый, Артем Векленко, Иван Борисенко, Михаил Дубровный, Александр Якименко.

Соперниками Шахтера на групповом этапе Юношеской лиги УЕФА стали мадридский Реал, миланский Интер и тираспольский Шериф. 

Источник: ФК Шахтер (Донецк)

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