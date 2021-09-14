лента новостей

15:22

Стала известна заявка Шахтера на Юношескую лигу УЕФА

14:58

Марлон: Не описать эмоции, которые переполняют, когда играешь в Лиге чемпионов

14:32

Де Дзерби: Мы уважаем Шериф, ведь они смогли попасть в групповой этап Лиги чемпионов

14:12

Динамо Киев — Бенфика: где смотреть матч Лиги чемпионов

13:59

Пресс-конференция Де Дзерби перед матчем с Шерифом

11:40

Исмаили: Нам снова предстоит сыграть в очень сложной группе ЛЧ

10:45

Аспиликуэта — о матче с Зенитом: Это будет сложная игра

10:16

Коутиньо восстановился и готов сыграть против Баварии

09:30

Канте и Пулишич не сыграют против Зенита в Лиге чемпионов

08:10

Динамо Киев — Бенфика: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов