Шериф — Шахтер: где смотреть матч Лиги чемпионов

Любителей футбола ожидает поединок в рамках Лиги чемпионов.

Шахтер сойдется в противостоянии против тираспольского Шерифа в рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов. Данный матч состоится в среду, 15 сентября, на стадионе Шериф.

В прямом эфире игру покажет сервис MEGOGO. Трансляция начнется в 19:45.

Кроме того, на Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка. Букмекеры считают фаворитом предстоящего противостояния подопечных Роберто Де Дзерби.

Также стоит напомнить, что после завершения поединка Шериф — Шахтер на нашем сайте будет доступно видео лучших моментов противостояния.