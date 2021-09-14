Де Дзерби: Мы уважаем Шериф, ведь они смогли попасть в групповой этап Лиги чемпионов

Наставник "горняков" Роберто де Дзерби ответил на вопросы журналистов перед вылетом в Тирасполь.

Уже в среду, 15 сентября, донецкий Шахтер стартует в групповом этапе Лиги чемпионов матчем против Шерифа из Тирасполя.

Наставник "горняков" Роберто де Дзерби посетил пресс-конференцию, где ответил на вопросы журналистов.

О факторе Вернидуба:

- Вернидуб хороший тренер. Не всегда все зависит от тренеров, а и от игроков. У Шерифа много футболистов хороших и скоростных. Мы уважаем эту команду, ведь они смогли попасть в группу Лиги чемпионов.

О готовности к Лиге чемпионов:

- Мы готовы играть этот матч, он очень важен для нас. Не думаю, что нам нужно мотивировать игроков, они прекрасно знают, что сами должны искать эту мотивацию на подобные встречи. Нам надо быть сконцентроваными, не думать о том, что мы фавориты, нужно настраиваться на любого соперника.

О старте с Шерифом:

- Не смотрю на это, мне не важно с кем играть. На бумаге Интер и Реал сильнее нас, но мы можем как и проиграть им, а можем и выиграть любого своего соперника по группе.

Замена Соломону:

Ранее мы сообщали, что израильский вингер "горняков" Соломон пропустит матч с Шерифом из-за религиозного праздника.

- Соломона заменит либо Фернандо, либо Мудрик. Я уже знаю кто, но не скажу.

Напомним, матч Шериф — Шахтер состоится, в среду, 15 сентября, старт встречи запланирован на 19:45.