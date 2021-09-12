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Соломон пропустит матч с Шерифом из-за религиозного праздника

12 сентября 2021

Манор Соломон, ФК Шахтер

Израильский хавбек не сыграет против команды Юрия Вернидуба в Лиге чемпионов.

Полузащитник донецкого Шахтера Манор Соломон не сможет помочь "горнякам" в предстоящем матче Лиги чемпионов против молдавского Шерифа. Об этом сообщает Ynet.

По информации источника, 15-16 сентября будет отмечается религиозный праздник Йом Кипур, во время которого нужно строго соблюдать определенные правила, в том числе нельзя есть, пить и работать.

Таким образом, Соломон, скорее-всего, пропустит игру против команды Юрия Вернидуба.

Напомним, матч Шериф — Шахтер состоится в среду, 15 сентября, в 19:45 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча.

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