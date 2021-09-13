Система игры Бенфики: два ромба, роли латералей и сочетание философий Венгера и Моуриньо

В преддверии старта группового турнира Лиги чемпионов разбираем первого соперника киевского Динамо — лиссабонскую Бенфику.

Бронзовые призеры чемпионата Португалии триумфально прошли непростой путь квалификации Лиги чемпионов и уверенно стартовали во внутреннем первенстве, лидируя в Примейре со стопроцентным очковым показателем. Постараемся разобрать основные тактические нюансы системы игры лиссабонской Бенфики в разных фазах игры.

Стиль, характеристики, цифры

Бенфика традиционно играет в комбинационный, атакующий футбол. Команда Жорже Жезуса независимо от характеристик и уровня соперников старается действовать с позиции силы, играть через контроль мяча, с активным использованием коротких передач и высокой линией обороны. Команда хорошо организована в позиционных атаках, при этом "орлы" не менее эффективны в быстрых атаках и при стандартных положениях. Одним из достоинств команды также являются действия при верховых единоборствах.

Жорже Жезус не скрывает, что на его тренерскую философию в свое время оказала большое влияние концепция футбола Йохана Кройффа. Субъективно, но из всех топовых португальских специалистов игра его команд является наиболее смелой и зрелищной. В фазе игры без мяча команда активно использует проактивные методы обороны — прессинг и контрпрессинг. В принципе, сильные стороны Бенфики и ее стилистические особенности лучшего всего характеризуют статистические показатели.

Бенфика провела в чемпионате Португалии пять матчей, в которых добыло пять убедительных побед. На данном этапе сезона "красные" являются лидерами в Примейра-лиге по владению мяча. В среднем Бенфика находится в конструктивной фазе игры 66,3% игрового времени. Вполне естественно, что с таким процентом владения команда Жезуса имеет и самые высокие показатели в точности передач — 86,7%.

Бенфика достаточно много бьет по воротам. Средний показатель — 15 ударов за матч. Из них 6,2 ударов приходятся в створ. Это тоже лучший показатель в чемпионате. В среднем 75% от всех ударов наносятся из пределов штрафной. Непосредственно из вратарской наносится 13% от общего количества ударов. Это тоже наивысший показатель.

Также нужно отметить, что Бенфика больше всех совершает активных действий на трети поля соперника. При этом, на ее трети показатели активности имеют наименьший показатель (наряду с Порту).

Касательно вертикальных зон деятельности, команда действует достаточно сбалансировано, не заваливаясь на один из флангов. В среднем за матч в чемпионате Португалии Бенфика исполняет 19 кроссов. Разумеется, высокий показатель связан с большой разницей в классе. В противостоянии с прямыми конкурентами в Примейре (Спортинг, Порту, Брага) и в еврокубках показатели Бенфики выглядят скромнее, но цифры из чемпионата Португалии хорошо характеризуют стиль игры команды.

Еще один показатель, по которому команда Жезуса опережает конкурентов в своем чемпионате — это ключевые короткие передачи (9). Бенфика хорошо держит мяч. Большинство соперников отдают ей инициативу и отходят в средний и низкий блоки. Центральные защитники и опорник не брезгуют стерильным контролем мяча.

"Красные" готовы подолгу, терпеливо разыгрывать мяч во второй трети поля, выискивая подходящий момент для обостряющих действий. В случае потери, высокая линия обороны обязывает активировать контрпрессинг. Если не получается, быстро вернуть владение, команда переходит в средний блок.

По большому счету, команда Жезуса всегда старается придерживаться принципов своей игры, но при этом она достаточно подкована тактически, чтобы проявлять гибкость. Жезус не только искал на протяжении прошлого сезона наиболее оптимальную схему для интеграции своих идей, но и готовил игроков к разным моделям ведения игры. При необходимости, тренер "орлов" может подстроиться или пойти на зеркальную структуру по отношению к оппонентам. В общем, принципы у Жезуса одни, но инструменты для достижения цели могут быть разными.

Кадровый потенциал и тактические схемы

Бенфика обладает вполне приличным кадровым потенциалом для уровня Лиги чемпионов. Перед прошлым сезоном под второе пришествие Жорже Жезуса были приобретены футболисты на общую сумму свыше ста миллионов евро. Перед этим сезоном лиссабонский клуб усилился Яремчуком, Мейте и Жоао Марио. В составе "орлов" сейчас играет немало опытных игроков.

Если в прошлом сезоне команда варьировала тактические схемы 4-2-3-1, 4-4-2, 4-4-2 ромб (4-1-2-1-2), 4-3-3 и даже 3-5-2 в двухматчевом противостоянии с лондонским Арсеналом, то на старте сезоназ21/22 Жорже Жезус, похоже, переводит команду на формацию с тремя центральными защитниками. По крайней мере, на данном этапе, базовой структурой Бенфики является 3-4-3 или, если быть точнее — 3-4-2-1.

Также, в зависимости от характеристик и стиля оппонентов, главный тренер "красных" в некоторых матчах возвращался к структурам 4-4-2 и 4-3-3. В этом сезоне Бенфика действовала с парой центрбеков в матчах чемпионата Португалии с заведомо более слабыми оппонентами. В Киеве, с большой долей вероятности, можно ожидать от "орлов" систему 3-4-3.

Место в воротах принадлежит греческому голкиперу Одиссеасу Влаходимосу, который также имеет и немецкое гражданство. Влаходимос, родился в Штутгарте, в семье иммигрантов из Греции. Вратарь Бенфики и национальной сборной Греции является воспитанником немецкого футбола и в свое время выступал за все юношеские и молодежные сборные Германии.

Если команда играет по схеме с тремя игроками в центре обороны, то оптимальный вариант тройки — Верисимо, Отаменди, Вертонген. В структурах с двумя центрбеками основными являются Отаменди и Вертонген. Основные латерали — бразилец Жилберто (справа) и испанец Гримальдо (слева). В опорной зоне системообразующим игроком является немец Юлиан Вайгль. В паре с ним могут действовать, как Жоао Марио, так и Пицци. Также в центре могут сыграть опытные марокканец Таарабт и перешедший из Серии А француз Мейте.

С выбором квалифицированных исполнителей у Жезуса проблем нет. В линии атаки, в зависимости от схемы и плана на матч, могут сыграть Яремчук, Сеферович, бразильский сборник Эвертон, Гонсало Рамос, уругваец Дарвин Нуньес. Есть еще правый вингер Диого Гонсалвеш, который при необходимости способен сыграть и латераля. Именно он сейчас является главным конкурентом Жилберто на правом фланге. На позициях инсайда и вингера выходит Рафаэль Силва.

Вообще, сама система игры Жезуса подразумевает постоянную взаимозаменяемость игроками группы атаки. Футболисты постоянно смещаются, меняются позициями, но при этом, что важно, сохраняется структура позиционной игры команды в фазе игры с мячом.

Конструктивная фаза

Бенфика предпочитает начинать позиционные атаки коротким розыгрышем мяча.

Обратите внимание на структуру билд-апа команды Жезуса. Центральный защитник Отаменди занимает более высокую позицию относительно своих партнеров по тройке. В итоге, вместе с вратарем образуется условный ромб. Расположение игроков в углах данной геометрической фигуры позволяет иметь диагональные векторы для передач, что важно при розыгрыше. Латерали находятся в максимально широких позициях, на одном уровне с Вайглем. Жоао Марио поднимается выше и формирует с игроками группы атаки верхний ромб.

На схеме выше — структура позиционной атаки во второй фазе. Линия обороны поднимается достаточно высоко, почти до центральной линии поля. Латерали поднимаются до уровня нападающих и на обоих флангах поддерживают максимальную ширину. Фланговые нападающие смещаются в центр. Узкое расположение тройки нападающих позволяет максимально сужать оборонительный блок соперника, параллельно открывая пространство на флангах.

Тройка центрбеков позволяет крайнему центральному защитнику подниматься выше в полупространтсве или по флангу. Сзади остается пара защитников. Также, в большинстве случаев позицию ниже мяча занимает "шестерка" Юлиан Вайгль. Его партнер, на старте сезоне чаще это Жоао Марио, в данной фазе игры играет гораздо выше, по мере развития атаки поднимаясь до уровня нападающих.

Бенфика играет широко в атаке. Подключения крайнего центрального защитника, смещения к зоне мяча крайнего нападающего и одного из центральных хавбеков, позволяют создавать ромб на фланге.

Команда часто совершает перегруз на одном из флангов и быстро переводит мяч в изоляцию на свободного латераля. Важную роль при переводах играет Вайгль.

Чтобы лучше понять структуру позиционной игры Бенфики, можно отметить на скриншоте два условных ромба — низкий и высокий. Низкий формируют тройка центрбеков и Вайгль, верхний — тройка нападающих и Жоао Марио (ну или другой футболист, играющий в паре с Вайглем). На скриншоте ниже хорошо видно, как узкие позиции четверки атакующих футболистов в центре заставляют оппонентов сужать свой оборонительный блок. Это практически гарантирует свободное пространство на флангах. Соперники киевлян постоянно раскачивают позиционную оборону, сначала смещаясь большой группой к одному флангу, а затем переводят мяч на дальнего латераля.

Нужно отметить, что игроки в верхнем ромбе способны разыгрывать короткие комбинации и вскрывать насыщенную оборону через полупространства. Систематическая взаимозаменяемость позициями внутри ромба способствует временной деформации линий обороны соперников.

Очень важную роль в структуре играют латерали. По мере развития атаки верхний ромб часто уменьшается в размерах и смещается в один из полуфлангов. Этот маневр осуществляется для того, чтобы открыть полупространство вне зоны взаимодействий, в которое врывается свободный латераль.

Латерали могут меняться позициями с крайними нападающими. На скриншоте выше пример из матча Спартак — Бенфика, который привел к голу.

Жилберту сместился в полупространство, тогда как, Эвертон увел за собой к флангу левого защитника, а центрфорвард Рамос стянул на себя пару центрбеков. Правый центральный защитник Верисимо отдал проникающую передачу на ход Жилберто в свободное полупространсто.

Деструктивная фаза

Бенфика старается не позволять сопернику начинать свои атаки розыгрышем мяча. Команда способна встречать оппонентов и персонально-ориентированным и зонным прессингом. Жезус готовит наиболее оптимальную структуру высокого прессинга под схему и билд-ап соперника.

При потере мяча Бенфика следует правилу пяти секунд. Команда хороша в контрпрессинге. Быстрый возврат мяча позволяет поймать соперника в переходной фазе, которая гарантирует фазовое пространство.

Если быстро вернуть мяч не выходит, лиссабонцы перестраиваются на зонную оборону средним блоком. Сначала Бенфика переходит на структуру 5-2-3, в более глубокой фазе обороны на 5-4-1.

Обратите внимание на высокую линию обороны "красных" и достаточно пассивный метод игры в данной фазе.

Белым кругом отмечен защитник голландского ПСВ, который имеет достаточно много времени и пространства для того, чтобы исполнить подготовленный заброс за спины игрокам линии обороны Бенфики. Это явно относится к основным минусам команды Жезуса. Динамо должно пользоваться подобными моментами.

В конце, немного остановимся на особенностях главного тренера Бенфики. Однажды Жорже Жезус сказал: "Смотрите, есть два условных типа тренера — Арсен Венгер и Жозе Моуриньо. Первый делает все возможное для воспитания молодых футболистов, но ставит под удар командный результат, рискует трофеями. Второй берет от имеющихся игроков максимум, желая добывать результат здесь и сейчас. Я хочу и того, и другого".

Действительно, этот португальский специалист неоднократно доказывал на практике свои навыки повышения уровня игроков, при этом, добиваясь достаточно приличных результатов — трехкратный чемпион Португалии, чемпион Бразилии (Фламенго), обладатель Кубка Либертадорес, обладатель Рекопы Южной Америки (суперкубок). Дважды с Бенфикой Жезус добирался до финала Лиги Европы.

Также в послужном списке тренера имеется россыпь побед в розыгрышах Кубка и Суперкубка Португалии, Кубка португальской лиги, Суперкубка Бразилии и даже победа в Кубке Интертото, помните такой? По количеству титулов португалец, конечно, уступает Мирче Луческу, тем не менее, Бенфику возглавляет очень опытный специалист, которого на родине считают одним из лучших тренеров в истории португальского футбола. Сохранять мотивацию 67-летнему специалисту помогает мечта — выиграть Лигу чемпионов, о которой он публично говорил еще в нулевых. Первый шаг к очередному походу за главной целью своей тренерской карьеры команда Жезуса сделает в Киеве, на НСК Олимпийский.

Для Бенфики, как и для Динамо, со стратегической точки зрения очень важно успешно начать групповой турнир. В квартете с Барселоной и Баварией каждое очко будет на вес золота. Соперничать с Бенфикой за контроль мяча будет непросто. Вероятнее всего, Динамо будет отходить в средний блок, и пытаться использовать свободное пространство за спинами защитников португальского клуба. Cамое слабое место "орлов" кроется в переходной фазе из атаки в оборону. Команда Жезуса не очень комфортно себя чувствует при потере мяча во второй трети поля и развитии соперником быстрой атаки через фланги и полупространства.

Слабые места Бенфики гармонично сочетаются с сильными сторонами Динамо. В принципе, обе команды имеют серьезные основания рассчитывать на успех в матче. Будем надеяться, что план Мирчи Луческу на матч сработает. Разумеется, очень важное значение для развития эволюции матча будет иметь реализация голевых моментов.

Сергей Костенюк, Football.ua