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Шахтер начал продажу билетов на выездной матч с Шерифом

08 сентября 2021

Футболисты Шахтера. Фото ФК Шахтер

Ориентировочная стоимость ваучера, который в Тирасполе можно обменять на билет, стоит около 400 гривен.

Уже совсем скоро донецкий Шахтер стартует в групповом этапе Лиги чемпионов. Первый матч подопечные Роберто де Дзерби проведут в Тирасполе против Шерифа.

Как сообщает пресс-служба "горняков" на официальном сайте украинского клуба уже стартовала продажа ваучеров, которые в непосредственно в Тирасполе можно будет обменять на билеты.

Стоимость одного ваучера — 15 долларов (примерно 400 гривен). Всего в условиях карантинных ограничений Шахтер планирует реализовать 285 билетов.

Напомним, матч Шериф — Шахтер состоится в среду, 15 августа. Старт встречи запланирован на в 19:45 по киевскому времени.

Источник: ФК Шахтер (Донецк)

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