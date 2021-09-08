Шахтер начал продажу билетов на выездной матч с Шерифом

Ориентировочная стоимость ваучера, который в Тирасполе можно обменять на билет, стоит около 400 гривен.

Уже совсем скоро донецкий Шахтер стартует в групповом этапе Лиги чемпионов. Первый матч подопечные Роберто де Дзерби проведут в Тирасполе против Шерифа.

Как сообщает пресс-служба "горняков" на официальном сайте украинского клуба уже стартовала продажа ваучеров, которые в непосредственно в Тирасполе можно будет обменять на билеты.

Стоимость одного ваучера — 15 долларов (примерно 400 гривен). Всего в условиях карантинных ограничений Шахтер планирует реализовать 285 билетов.

Напомним, матч Шериф — Шахтер состоится в среду, 15 августа. Старт встречи запланирован на в 19:45 по киевскому времени.