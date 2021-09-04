Реал рассчитывает на Андрея Лунина в Лиге чемпионов

В основной заявочный список Реала на групповой раунд Лиги чемпионов вошло 25 футболистов, и среди них — Андрей Лунин.
Украинский страж ворот будет выступать под №13.
Полностью список выглядит следующим образом:
Вратари: Тибо Куртуа, Андрей Лунин.
Защитники: Дани Карвахаль, Эдер Милитао, Давид Алаба, Хесус Вальехо, Начо, Марсело, Ферлан Менди.
Полузащитники: Тони Кроос, Лука Модрич, Каземиро, Феде Вальверде, Лукас Васкес, Дани Себальос, Иско, Эдуардо Камавинга.
Нападающие: Эдер Азар, Карим Бензема, Марко Асенсио, Лука Йович, Гарет Бэйл, Винисиус Жуниор, Родриго, Мариано Диас.
В групповом раунде Лиги чемпионов Реал попал в один квартет с Шахтером, Интером и Шерифом.