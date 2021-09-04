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Реал рассчитывает на Андрея Лунина в Лиге чемпионов

04 сентября 2021

Андрей Лунин и Тибо Куртуа, Getty images

Карло Анчелотти включил украинского голкипера в заявку на турнир.

В основной заявочный список Реала на групповой раунд Лиги чемпионов вошло 25 футболистов, и среди них — Андрей Лунин.

Украинский страж ворот будет выступать под №13.

Полностью список выглядит следующим образом:

Вратари: Тибо Куртуа, Андрей Лунин.

Защитники: Дани Карвахаль, Эдер Милитао, Давид Алаба, Хесус Вальехо, Начо, Марсело, Ферлан Менди.

Полузащитники: Тони Кроос, Лука Модрич, Каземиро, Феде Вальверде, Лукас Васкес, Дани Себальос, Иско, Эдуардо Камавинга.

Нападающие: Эдер Азар, Карим Бензема, Марко Асенсио, Лука Йович, Гарет Бэйл, Винисиус Жуниор, Родриго, Мариано Диас.

В групповом раунде Лиги чемпионов Реал попал в один квартет с Шахтером, Интером и Шерифом.

Источник: Официальный сайт УЕФА

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