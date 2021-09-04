лента новостей

11:28

Реал рассчитывает на Андрея Лунина в Лиге чемпионов

20:01

Динамо огласило заявку на Лигу чемпионов

20:07

Шахтер огласил заявку на Лигу чемпионов

13:31

Шахтер — Интер: билеты на матч Лиги чемпионов в Киеве можно приобрести от 150 гривен

08:19

Куман: Мало знаю о Динамо Киев, но жду от них более-менее того же, что и в прошлом году

00:54

Стало известно расписание матчей Динамо Киев в Лиге чемпионов

00:09

Стало известно расписание матчей Шахтера в Лиге чемпионов

13:10

Более трех сотен трофеев на четверых: знакомим с группой Динамо в Лиге чемпионов

12:10

Йорди Кройфф: В группе Барселоны выступают великие клубы

11:59

Пятов: Я не приверженец играть каждый год с одинаковыми соперниками